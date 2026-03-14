Международен майсторски клас на ЦЕРН ще се проведе в Смолян

По повод настъпването на астрономическата пролет на 20 март в Смолян ще се състои Международен майсторски клас на ЦЕРН, съобщи директорът на Планетариума Цветелина Генчева. Домакини на събитието са Общинският културно-образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“ и Езиковата гимназия „Иван Вазов“.

Инициативата се организира с участието на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, „София Тех Парк“ и партньори.

Майсторският клас е част от международната образователна програма International Masterclasses на International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) и дава възможност на ученици от гимназиален етап за един ден да се превърнат в изследователи и да се запознаят с работата на физиците, изучаващи елементарните частици.

В рамките на майсторския клас ще бъдат представени лекции, посветени на физиката на елементарните частици, детекторите за регистриране на частици и някои от основните задачи пред съвременната физика. Учениците ще работят с реални данни от експеримента ALICE на Големия адронен колайдер в ЦЕРН и ще извършват анализ на физични измервания.

Събитието ще завърши с видеоконференция с учени от ЦЕРН и участници от други държави, на която ще бъдат обсъдени резултатите от изследванията.

Подобни майсторски класове се организират ежегодно в различни държави по света и имат за цел да популяризират съвременната наука и да насърчат интереса на младите хора към физиката и научните изследвания. В България инициативата се реализира с участието на научни и образователни институции и с подкрепата на европейския проект OSOS („Отворени училища за отворено общество“) по програмата Horizon 2020.