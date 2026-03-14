Пет дървени скулптурни инсталации, създадени в рамките на творческа инициатива, ще бъдат поставени край реката в Хасково

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Една от скулптурите, които ще бъдат поставени край реката, в процеса на изработката й. Снимка: Община Хасково
Хасково,  
14.03.2026 14:17
 (БТА)

Пет дървени скулптурни инсталации, създадени в рамките на творческата резиденция „Край реката“, ще бъдат поставени в зони по течението на Хасковската река, която пресича централната част на града, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Арт инициативата се реализира от Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“. Инсталациите са изработени по проекта „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на проекта беше разработена и стратегическа рамка за развитие на културата в Хасково, представена на обществено обсъждане преди ден.

Скулптурите са създадени от изсъхнали стволове и клони на тополи от крайречната зона на града. Чрез творческа интерпретация на естествени материали инициативата показва как природният отпадък може да придобие нова естетическа и обществена стойност.

Екологичният акцент на проекта е насочен към насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси и съответства на принципите на Европейския зелен пакт.

Реализирането на проекта е преминал през няколко етапа на подготовка, сред които проучване и анализ на крайречната среда, идентифициране и оценка на безопасността на изсъхналите дървета, конкурс за художествен проект и изработка на мащабните скулптури. Конкурсът за дизайн е спечелен от сдружение „Дупини“, което получава 199 точки от максималните 225.

Според организаторите създадената скулптурна алея ще остане като културно наследство за Хасково и ще постави основа за бъдещи партньорства между творци, културни институции и местната общност.

/АУ/

