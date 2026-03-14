Подробно търсене
Национален литературен музей – прессъобщение

„Плакати между лекциите“ със Стоян Бунджулов в Националния литературен музей

„Плакати между лекциите" със Стоян Бунджулов в Националния литературен музей. Снимка: Национален литературен музей
София,  
14.03.2026 14:08
 (БТА)

Авторският прочит на д-р Стоян Бунджулов на съвременния плакат като художествена форма може да бъде разчетен в изложбата "Плакати между лекциите" до 20 март във Високото пространство на Национален литературен музей в София. 

Преподавателят в Нов български университет и дизайнер с над 20-годишен опит изследва границите между графичния дизайн, визуалната комуникация и автономното изкуство. В изложените творби плакатът се освобождава от традиционната си улична функция и се трансформира в обект на кавалетно и галерийно изкуство, превръща се в комуникация, визуална идея и самостоятелно художествено произведение. 

"Стремя се визуалната система, която създавам, да не доминира над съдържанието на фотодокументалната изложба или над личността на автора, за когото се прави събитието. Целта е дизайнът да бъде рамка и контекст, който помага на зрителя да прочете и разбере експозицията, а не да се превърне в самостоятелен център на вниманието", казва Стоян Бунджулов. 

В изложбата авторът работи с богата и често сложна типография. Използва различни кирилизирани шрифтове, които преработва с графични елементи, така че всеки знак да придобие по-индивидуален характер. 

"Отношението ми е почти към всеки сериф", уточнява Стоян Бунджулов и добавя, че "той се превръща в малък авторски жест, в детайл, който носи характер и допринася за цялостното качество на композицията." 

Изложбата очаква посетители във Високото пространство (Вапцарова къща), Национален литературен музей - София, ул. "Ангел Кънчев" 37, входът е от ул. "Аспарух".

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Национален литературен музей)

/АУ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:39 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация