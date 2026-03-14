Над 300 ученици се включиха във второто издание на състезанието „Млад математик на Хасково“

Повече от 300 ученици от първи до 10 клас се включиха във второто издание на състезанието „Млад математик на Хасково“, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Научната надпревара се организира от Съюза на математиците в България - секция Хасково и Община Хасково и се провежда под егидата на кмета на Общината Станислав Дечев. Домакин на надпреварата е местната Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“.

Най-добрите млади математици ще получат отличия от кмета и от ръководството на секцията на Съюза на математиците в Хасково.

Хасково е сред активните градове в страната, в който образователните институции стимулират участието на възпитаниците си в различни състезания и олимпиади, организирани от МОН, и работят за повишаване на осведомеността на учениците и родителите относно възможностите и ползите от участието в общински етап на надпреварите по различните предмети.