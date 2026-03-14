Палестински актьор няма да присъства на церемонията за наградите „Оскар“ заради забрана да пътува до САЩ

Палестинският актьор Мотас Малхес заяви, че не може да присъства на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ в неделя, 15 март, заради забрана да пътува до САЩ предаде Ройтерс.

„Гласът на Хинд Раджаб“, в който Малхес изпълнява главна роля, е номиниран за „Оскар“ за най-добър международен пълнометражен филм. Лентата разказва за петгодишно палестинско момиче, убито от израелски сили в ивицата Газа през 2024 г.

Малхес, който е в ролята на оператор в колцентър, обясни, че не може да присъства на церемонията в Лос Анджелис, защото му е забранено да влиза в САЩ. „Не ми е позволено да влизам в САЩ заради палестинското гражданство“, написа актьорът в профила си в Инстаграм и добави, че го боли, че няма да може да бъде на церемонията.

В прокламация от декември, ограничаващ влизането на чуждестранни граждани, президентът Тръмп заяви, че е решил „напълно да ограничи и намали влизането на лица, използващи документи за пътуване, издадени или удостоверени от Палестинската власт“.

Според сайта на Държавния департамент на САЩ мярката, която ограничава влизането на хора от някои държави по съображения за сигурност, е в сила на 1 януари т.г.

От Държавния департамент не отговориха веднага на запитване за коментар по случая с Малхес, отбелязва Ройтерс.

Малхес каза, че други палестински актьори, негови колеги във филма, имат друго гражданство и това им позволява да пътуват до САЩ, докато той притежава само палестински паспорт.