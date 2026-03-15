На днешната Неделя Кръстопоклонна патриарх Даниил ще отслужи света Василева литургия в столичния храм „Въздвижение на Честния Кръст Господен“

Димитрина Ветова
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
15.03.2026 06:00
 (БТА)
На днешната Неделя Кръстопоклонна българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света Василева литургия в столичния храм „Въздвижение на Честния Кръст Господен“ в квартал „Лозенец“, съобщават от Софийската митрополия в сайта си. 

Днес е третата неделя от Великия пост. Нарича се Кръстопоклонна, защото в нея се отдава почит на Христовия кръст, на който Иисус Христос, въплътеният Божи Син, бил разпнат без вина и умрял като Изкупител на нашите грехове.

По време на богослужението в храма се изнася от олтара светият кръст и всички му се покланят с благоговение. Това е един вид пролетен Кръстовден, но е с подвижна дата за разлика от есенния, който е на 14 септември.
 

