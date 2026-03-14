Диана Николчева от Враца е победител в Националния поетичен конкурс „Жената - любима и майка“ в Свиленград

Диана Николчева от Враца е победител в 21-то издание на Националния поетичен конкурс „Жената - любима и майка“ в Свиленград, съобщиха от общинския пресцентър. Николчева получи приза за творбата си „Елегичен триптих“.

В конкурса участваха 286 произведения от 155 автори от цялата страна, в това число 113 – пълнолетни и 42-ма – деца и младежи на възраст до 18 години.

Това е поредна награда за Диана Николчева, която е преподавател по български език и успешен и награждаван автор, отбелязаха от Общината. Основател и постоянен спонсор на събитието е Елена Манолова, съпруга на Георги Манолов, кмет на община Свиленград от 2004 до 2019 година.

Тричленното жури с председател Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели, оцени творбите по оригиналност, художествено внушение и езикова изразност.

Във възрастовата група под 18 години първа награда заслужи 17-годишната Джансу Салиева от село Георги Добрево, община Любимец, за стихотворението „Понякога“.

За първи път церемонията по награждаването снощи се проведе в конферентната зала на „Катаржина хотел” към едноименната винарска изба край село Мезек. Гост-изпълнител на събитието беше певицата Мариета Петракиева.

На миналото 20-о юбилейно издание на конкурса победител стана Йонка Първанова от София. Миналата година община Свиленград отпечата и специално издание за годишнината, в което бяха включени творби на участвали през годините автори.