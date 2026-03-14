Ричард Гренел се оттегля от ръководството на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди”

Ръководителят на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди” и дългогодишен съветник по външната политика на Републиканската партия Ричард Гренел се оттегля от поста си в културната институция, предадоха осведомителните агенции. Близкият до Доналд Тръмп Гренел предприе мащабни промени в Центъра „Кенеди”, довели до отказ на много артисти от тази емблематична сцена, припомня Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ обяви промяната, след като тя беше първоначално съобщена от Axios. Държавният глава каза, че Мат Флока, който и в момента е част от управленския екип на Центъра „Кенеди”, ще поеме функциите на Гренел. Очаква се промените да бъдат финализирани на заседание на борда на институцията, насрочено за понеделник в Белия дом, твърди източник на Асошиейтед прес, запознат с въпроса. Той е пожелал да остане анонимен, тъй като планове все още не са публично оповестени.

Гренел се оттегля в момент, когато Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди” се готви да затвори врати през лятото за двугодишен ремонт, отбелязва Асошиейтед прес.

„Рик Гренел свърши отлична работа, като помогна за координирането на различни аспекти от дейността на Центъра през преходния период и искам да му благодаря за изключителната работа, която свърши“, написа Тръмп в интернет. Според президента на САЩ „Центърът „Тръмп- Кенеди” ще бъде, след завършването си, най-хубавия обект от този вид в целия свят!“.

Гренел имаше водеща роля в усилията на Тръмп за пълна реформа на културната институция след завръщането му в Белия дом. След като през първия си мандат почти изцяло пренебрегна Центъра, в началото на втория Тръмп отстрани предишното ръководство на Центъра за сценични изкуства и го замени с подбрани от него членове на управителния съвет. Те гласуваха за преименуване на съоръжението на Център за сценични изкуства „Тръмп-Кенеди” - промяна, която според експерти и законодатели трябва да бъде инициирана от Конгреса, припомня Асошиейтед прес.

Наскоро името на Доналд Тръмп и беше физически добавено към емблематичната фасада на сградата във Вашингтон.

Реакцията от страна на артистичната общност беше бърза и остра, като известни мюзикъли, сред които „Хамилтън“, отмениха представленията си в Центъра, припомня Асошиейтед прес. Актрисата Иса Рей, сопраното Рене Флеминг и др. също се оттеглиха от участия на сцената на културната институция.