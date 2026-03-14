Ричард Гренел се оттегля от ръководството на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди”

Теодора Славянова
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Ричард Гренел, снимка: AP via pool
Вашингтон,  
14.03.2026 11:31
 (БТА)

Ръководителят на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди” и дългогодишен съветник по външната политика на Републиканската партия Ричард Гренел се оттегля от поста си в културната институция, предадоха осведомителните агенции. Близкият до Доналд Тръмп Гренел предприе мащабни промени в Центъра „Кенеди”, довели до отказ на много артисти от тази емблематична сцена, припомня Асошиейтед прес. 

Президентът на САЩ обяви промяната, след като тя беше първоначално съобщена от Axios. Държавният глава каза, че Мат Флока, който и в момента е част от управленския екип на Центъра „Кенеди”, ще поеме функциите на Гренел. Очаква се промените да бъдат финализирани на заседание на борда на институцията, насрочено за понеделник в Белия дом, твърди източник на Асошиейтед прес, запознат с въпроса. Той е пожелал да остане анонимен, тъй като планове все още не са публично оповестени. 

Гренел се оттегля в момент, когато Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди” се готви да затвори врати през лятото за двугодишен ремонт, отбелязва Асошиейтед прес.

„Рик Гренел свърши отлична работа, като помогна за координирането на различни аспекти от дейността на Центъра през преходния период и искам да му благодаря за изключителната работа, която свърши“, написа Тръмп в интернет. Според президента на САЩ „Центърът „Тръмп- Кенеди” ще бъде, след завършването си, най-хубавия обект от този вид в целия свят!“.

Гренел имаше водеща роля в усилията на Тръмп за пълна реформа на културната институция след завръщането му в Белия дом. След като през първия си мандат почти изцяло пренебрегна Центъра, в началото на втория Тръмп отстрани предишното ръководство на Центъра за сценични изкуства и го замени с подбрани от него членове на управителния съвет. Те гласуваха за преименуване на съоръжението на Център за сценични изкуства „Тръмп-Кенеди” - промяна, която според експерти и законодатели трябва да бъде инициирана от Конгреса, припомня Асошиейтед прес.

Наскоро името на Доналд Тръмп и беше физически добавено към емблематичната фасада на сградата във Вашингтон

Реакцията от страна на артистичната общност беше бърза и остра, като известни мюзикъли, сред които „Хамилтън“, отмениха представленията си в Центъра, припомня Асошиейтед прес. Актрисата Иса Рей, сопраното Рене Флеминг и др. също се оттеглиха от участия на сцената на културната институция. 

 

/ТС/

Свързани новини

02.02.2026 04:38

Тръмп обяви, че вашингтонският център „Кенеди“ ще бъде затворен за 2 години за ремонт

Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще предприеме стъпки за затваряне на вашингтонския център „Кенеди“ за две години, считано от юли, заради ремонтни дейности, предаде Асошиейтед Прес. Съобщението на Тръмп в социалните мрежи идва след вълна от
30.01.2026 04:40

Членове на семейство Тръмп и ВИП гости присъстваха на прожекцията на филма "Мелания" във Вашингтон

Биографичният документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп, озаглавен просто „Мелания“, беше прожектиран в  центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон. Според Асошиейтед прес това е била официалната премиера на филма, но според
29.01.2026 20:10

Ръководителят на отдела за художествени програми в Център „Кенеди“ се оттегля две седмици след назначаването си на поста

Ръководителят на отдела за художествени програми в Центъра за сценични изкуства „Кенеди“ Кевин Кауч внезапно се оттегли от поста си по-малко от две седмици след като беше назначен на позицията, което е поредното сътресение в емблематичното място за
28.01.2026 09:55

Филип Глас отмени премиерата на своя симфония в Център „Кенеди“ в знак на протест срещу лидерството на Тръмп

Награждаваният композитор Филип Глас отмени планираната световна премиера в Центъра за сценични изкуства „Кенеди“ на симфония за Абрахам Линкълн, което е поредната отмяна на събитие, след като президентът Доналд Тръмп смени предишното ръководство на
30.12.2025 19:15

Джаз групата The Cookers отмени концерт в Центъра за сценични изкуства „Кенеди“ във Вашингтон

Още артисти отменят планирани концерти в Център „Кенеди“, след добавянето на името на президента на САЩ Доналд Тръмп на сградата, пише Асошиейтед прес. Джаз групата The Cookers се оттегли от планирания си концерт в навечерието на Нова година, а
25.12.2025 10:46

Джаз концертът в Център „Кенеди“ на Бъдни вечер бе отменен, след като името на Тръмп бе добавено към името на сградата

Планираният джаз концерт във вашингтонския Център „Кенеди“ на Бъдни вечер, празнична традиция, датираща от над 20 години, бе отменен, пише Асошиейтед прес.  Водещият на шоуто, музикантът Чък Ред, каза, че е отменил представлението, след като Белият

