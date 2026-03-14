Патриарх Даниил възглави заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит

site.btaПатриарх Даниил възглави заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави днес заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит, които се отслужват в митрополитската катедрала „Св. Неделя“ в София.
В 9:00 ч. в храма започна съборната света литургия, а началото на панихидата за двамата починали български патриарси е от 11:30 ч. След това ще бъде отслужен и трисагий на гроба на българския патриарх Неофит.
Заупокойните богослужение, които отслужва патриарх Даниил, са в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия.
„Патриарх Неофит имаше и се отличаваше с дълбока, искрена вяра в Бога и живот по Бога. Беше образец на смирение, кротост, отдаденост на Бога, грижа за единството на църквата. Изключително чист - по душа и по тяло, с което неговото служение се беляза като едно изключително достойно служение като първойерарх на нашата родна, Православна църква", каза патриарх Даниил преди началото на службата.
/АУ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина