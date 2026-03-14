Подробно търсене

Патриарх Даниил възглави заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит

Димитрина Ветова
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави днес заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит, които се отслужват в митрополитската катедрала „Св. Неделя" в София.
София,  
14.03.2026 11:12
 (БТА)
Етикети

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави днес заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит, които се отслужват в митрополитската катедрала „Св. Неделя“ в София.

В 9:00 ч. в храма започна съборната света литургия, а началото на панихидата за двамата починали български патриарси е от 11:30 ч. След това ще бъде отслужен и трисагий на гроба на българския патриарх Неофит.

Заупокойните богослужение, които отслужва патриарх Даниил, са в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия. 

„Патриарх Неофит имаше и се отличаваше с дълбока, искрена вяра в Бога и живот по Бога. Беше образец на смирение, кротост, отдаденост на Бога, грижа за единството на църквата. Изключително чист - по душа и по тяло, с което неговото служение се беляза като едно изключително достойно служение като първойерарх на нашата родна, Православна църква", каза патриарх Даниил преди началото на службата.  

/АУ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:12 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация