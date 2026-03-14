Подробно търсене
Сдружение "Български музеи" – прессъобщение

Цикълът „Литературни вечери в музея“ в Пазарджик започва с тематичната вечер „Под стряхата на Величков“, посветена на поета Теодор Траянов

Къща музей "Константин Величков", снимка: Регионален исторически музей - Пазарджик
София,  
14.03.2026 10:53
 (БТА)

Регионален исторически музей – Пазарджик ще представи тематична литературна вечер „Под стряхата на Величков“, посветена на поета Теодор Траянов. Събитието ще се проведе на 16 март (понеделник) от 17:00 часа в двора на къща музей „Константин Величков“.

Литературно-историческата среща поставя началото на цикъл от тематични вечери през 2026 година, посветени на значими имена в българската поезия, родени в Пазарджик.

Теодор Траянов е признат за основоположник на символизма в българската поезия. Освен като поет, той е известен и като участник в две войни, учител и ярка духовна личност, оставила значим отпечатък в българската литературна традиция.

Цикълът „Под стряхата на Величков“ ще продължи през месец май с представяне на поетите Димитър Бояджиев и Никола Фурнаджиев.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Сдружение "Български музеи")

/АУ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:12 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация