Цикълът „Литературни вечери в музея“ в Пазарджик започва с тематичната вечер „Под стряхата на Величков“, посветена на поета Теодор Траянов

Регионален исторически музей – Пазарджик ще представи тематична литературна вечер „Под стряхата на Величков“, посветена на поета Теодор Траянов. Събитието ще се проведе на 16 март (понеделник) от 17:00 часа в двора на къща музей „Константин Величков“.

Литературно-историческата среща поставя началото на цикъл от тематични вечери през 2026 година, посветени на значими имена в българската поезия, родени в Пазарджик.

Теодор Траянов е признат за основоположник на символизма в българската поезия. Освен като поет, той е известен и като участник в две войни, учител и ярка духовна личност, оставила значим отпечатък в българската литературна традиция.

Цикълът „Под стряхата на Величков“ ще продължи през месец май с представяне на поетите Димитър Бояджиев и Никола Фурнаджиев.

