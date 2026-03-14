Галактическата миграция на Слънцето може да е направила възможен живота на Земята, показва изследване

Преди няколко милиарда години Слънцето, заедно с повече от 1500 други звезди, е изминало разстояние от 10 000 светлинни години от центъра на Млечния път до сегашното си местоположение, пише сайтът Спейс.

Според ново изследване публикувано в сп. Astronomy and Astrophysics, човечеството вероятно дължи съществуването си на това космическо пътуване, тъй като то е направило Слънчевата система по-благоприятна за живота такъв, какъвто го познаваме.

Авторите му са стигнали до този извод, изучавайки хиляди звезди - така наречените "слънчеви близнаци".

Изследването се отнася към областта на галактическата археология - наука, която изучава историята на галактиката въз основа на свойствата на звездите.

Известно е, че Слънцето се е формирало преди около 4,6 милиарда години. Според изчисленията на учените, в момента на раждането си то се е намирало с над 10 000 светлинни години по-близо до центъра на Млечния път, отколкото сега.

Въпреки това дълго време е оставало неясно как звездите могат да се придвижват на такива разстояния. В центъра на нашата галактика се намира голяма издължена структура, известна като галактически бар. Неговата гравитация създава "коротационна бариера", която пречи на звездите да напускат централните области.

За да разнищят тази загадка, група учени под ръководството на Дайсуке Танигучи от Токийския столичен университет и Такуджи Цуджимото от японската Национална астрономическа обсерватория са изследвали звезди, които много приличат на Слънцето. Подобни обекти със сходна температура, химичен състав и гравитация на повърхността са известни като "слънчеви близнаци".

Учените са използвали данни от мисията "Гая" на Европейската космическа агенция (ЕКА), която съдържа информация за около два милиарда звезди. Въз основа на тези наблюдения те са съставили каталог от 6594 слънчеви близнаци - приблизително 30 пъти повече, отколкото в предишни подобни изследвания.

Анализът на възрастта на звездите е показал, че много от тях са се образували преди около 4-6 милиарда години - по същото време, когато и Слънцето. Тези звезди са се намирали и на сходно разстояние от центъра на галактиката.

Според учените това показва, че Слънцето и други подобни звезди са могли едновременно да напуснат централните области на Млечния път в резултат на мащабен процес на миграция.

Получените резултати също така помагат да се разбере историята на формирането на галактическия бар. Ако тази структура все още се е формирала през този период, тя може да не е създавала толкова силна гравитационна бариера, позволявайки на звездите да се придвижват на големи разстояния.

Авторите на изследването отбелязват, че условията в централните области на галактиката са значително по-неблагоприятни за възникването на живот, отколкото в нейните външни региони. Ето защо миграцията на Слънцето може да е изиграла важна роля Слънчевата система да се озове на място в Млечния път, където на Земята е могъл да възникне и да се развие живот.