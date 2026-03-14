Математиката развива мисленето, тя помага на учениците да се научат как да учат и да мислят, каза за БТА заместник-ректорът на СУ доц. Първан Първанов

Математиката развива мисленето, тя помага на учениците да се научат как да учат и да мислят, каза за БТА по повод на днешния Международен ден на математиката доц. Първан Първанов - заместник-ректор по администрация и информационни дейности в Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Той е бил и два мандата декан на Факултета по математика и информатика на СУ.

Математиката развива мисленето и това, което отличава образованието във Факултета по математика и информатика на СУ е, че всички колеги се стремим да научим нашите студенти как да учат. Това означава да ги научим да мислят, защото знанието е необозримо и всеки трябва да се учи, докато е жив, отбеляза доц. Първанов.

Има ли възраст за откриване на математическите таланти

Попитан има ли възраст за откриване на математическите таланти, доц. Първан Първанов отговори, че може още в първи клас някой учител да е отворил очите на едно дете за математиката и да е видял в него талант. Може това да са направили родителите му и на по-ранна възраст, но може да се случи и в гимназията. Трябва обаче да има някой, който „да запали“ децата или учениците за математиката, отбеляза заместник-ректорът на СУ.

У някои хора има математически талант, има и заложби. За да се разреши някакъв казус в математиката обаче, единият вариант е да имаш много познания. Другият вариант е да можеш да разрешиш въпросния проблем, но няма някакво общо правило, каза доц. Първан Първанов.

По думите му със сигурност има ученици, които показват математически талант още в първи, втори или трети клас. Но има примери на хора, които са заобичали математиката или са показали данни вече в гимназията. Имам и прекрасни примери на колеги, които до завършването на гимназията не са били пристрастени към математиката. Приети са с математика и после в университета са показали заложби за много сериозни занимания вече с математиката като наука, отбеляза доц. Първанов.

Какво е приложението на математиката

Във Факултета по математика и информатика на Софийския университет сега няма незаето място в математическите специалности. Това е тотално обратно на случващото се в предишни години. Специалността „Приложна математика“ винаги е била запълнена, но в „Статистика“ и „Математика“, които по-трудно се запълваха, вече втора година няма останало свободно място. „Анализ на данни“ е нова специалност и първият й випуск сега е в четвърти курс, каза доц. Първан Първанов.

Според него „изкуственият интелект може да изяде хляба на специалисти в информационните технологии, които са на по-ниски позиции“. Но мисловната дейност, алгоритмите, където има много математика, там има все още голяма нужда от качествени специалисти и те няма как да не са математици. Към момента най-добре е да си представим, че изкуственият интелект е едно малко дете, което се обучава, а след време ще бъдат постигнати уникални резултати. Математиката стои като скелет, като основа на алгоритмите, поясни доц. Първан Първанов.

Има ли значение по какви учебници се учи математика, за да стане тя любим предмет на повече ученици

Всичко това зависи и от учителите, но за съжаление, дълго време учителската професия беше неглижирана, като цяло. Имал съм много добри учители и те много са ми дали. Сега заплащането на учителите е по-добро, но още има последствия от този минал период, каза заместник-ректорът на Софийския университет.

„Специално за математиката трябва да се знае, че няма как един ученик да я заобича, ако му се каже, че за кратко време всичко ще научи. Става трудно, с много упражнения и с много усилия. Колкото и някой да се опитва, няма как да се опрости програмата по математика. Тя е навързана, ако едно нещо не се знае, нищо след него няма да може се направи“, коментира доц. Първан Първанов.

„Не съм специалист по промените в учебните програми, но всяка следваща промяна, в повечето случаи е била в лоша посока, защото тъкмо се случат някакви неща, подредени са и след това има нови промени. Учители, ученици, родители - трябва да се пренастройват, а това става много трудно“, каза доц. Първанов.

От 2020 г. се отбелязва Международният ден на математиката

Международният ден на математиката се отбелязва от 2020 г. с резолюция 30 на 40-ата Генерална конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), по предложение на Международния математически съюз, се казва в справка от отдела „Справочна“ на Българската телеграфна агенция.

Целта е да се насърчи образованието в областта на математиката и да се обърне внимание на ролята на математическите науки за справянето с предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект, с изменението на климата, както и за подобряването на качеството на живот в страните по света.

Темата на деня за 2026 г. е „Математика и надежда“. Свързването на надеждата и математиката създава възможности за по-задълбочено прозрение и знания. Математиката дава надежда на хората да разбират реалността и истината ясно, да споделят общи дефиниции, да се учат на сътрудничество, да използват данните отговорно и да намират печеливши стратегии за всички.

Денят на числото „пи" се отбелязва се от 1988 г. по инициатива на американския физик Лари Шоу, който избира датата 14 март или 3,14 по американския модел на календарен запис месец/ден. Числото "пи" е математическа константа, наричана още „Лудолфово число“ или „Архимедова константа“ и представлява съотношението на дължината на окръжността към нейния диаметър, което приблизително е 3,14159.

Древногръцкият математик Архимед е първият, който използва алгоритмичен подход за изчисляване на числото (около 250 г. пр.н.е.). През 1706 г. британският учител по математика Уилям Джоунс за първи път използва символ, за да обозначи математическата константа в своя труд Synopsis Palmariorum Matheseos („Нововъведение в математиката"), базирана на неговите учебни записки. Той нарича числото „пи" на името на първата буква от гръцката дума „perimitros“, която означава „периметър“.