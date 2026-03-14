Патриарх Даниил ще възглави заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави днес, 14 март, заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит, които ще бъдат отслужени митрополитската катедрала „Св. Неделя“ в София. Това съобщиха от Българската патриаршия.

От 9:00 ч. в храма започва съборната света литургия, а началото на панихидата за двамата починали български патриарси е от 11:30 ч. От 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий на гроба на българския патриарх Неофит.

На 13 март тази година се изпълниха две години от кончината на българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той се представи пред Господа на 13 март 2024 г., припомниха от Българската патриаршия.

Със своето служение патриарх Неофит (1945-2024) остави дълбока следа в историята на Българската православна църква, като показа на дело любовта към Бога и ближния, се казва в съобщението.

На 16 март 2024 г. България изпрати в последния му земен път българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

Патриарх Неофит почина на 13 март в 22:22 ч. след продължително боледуване във Военномедицинската академия (ВМА-София) вследствие на многоорганна недостатъчност.

През тази година се навършиха 55 години от кончината на патриарх Кирил (1901-1971), който е починал на 7 март 1971 г.