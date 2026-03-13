Общински колективен трудов договор в сферата на предучилищното и училищното образование беше подписан в Радомир, съобщиха от местната администрация.

На срещата са присъствали кметът на града Кирил Стоев, заместникът му Станислава Генадиева, д-р Мариета Гоцева – председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) – Радомир, Венета Миланова – областен координатор на Съюза на българските учители (СБУ) към КНСБ, Юлия Ганчева – областен координатор на Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“, Райка Първанова – председател на Общинския координационен съвет на СБУ за община Радомир, Бойка Бонева и Славка Борисова.

Документът, подписан от кмета Стоев, е резултат от проведени преговори между Община Радомир, синдикалните организации в образованието и Синдиката на работодателите в системата на народната просвета в България, се казва в съобщението. Това се случва след приемането на новия отраслов колективен трудов договор в системата на образованието. На тази основа страните на местно ниво провеждат преговори, чрез които конкретизират и надграждат договорените параметри спрямо условията и възможностите на съответната община, уточниха от местната администрация.