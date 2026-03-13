Пролетна изложба, посветена на любовта и майката, представиха възпитаниците на Ателието по керамика към Младежкия дом във Велико Търново.

Художничката Гергана Пенова, ръководител на ателието, каза за БТА, че в изложбата участват над 50 деца със своите изделия, повечето от които са вази. Децата развиха своето въображение и представиха вази с най-различни изображения и форми, провокацията беше да подходят към проекта „Ваза“ по творчески начин и мисля, че резултатът е много добър, каза Пенова.

В своите интерпретации младите творци, на възраст между шест и 15 години, са използвали и комбинирали различни техники. Ценното беше, че всичко е направено на ръка, без намесата на машини и калъпи, посочи Пенова.

Керамиката е уникална сама по себе си, защото събира в едно както скулптурата, така и живописта. Всяка изваяна форма може да изгрее допълнително с цвета си. Децата усвояват тези техники и се учат на търпение, тъй като изработването на едно глинено изделие изисква време. Този процес има възпитателен елемент в днешното ежедневие на бързите резултати, посочи педагогът.

Според нейните наблюдения днешните деца искат бързо да постигнат резултат, затова работят върху малки фигури. С поставената задача обаче е трябвало да създадат изделия в по-голям мащаб, което е било предизвикателство. Работата в ателието е многопосочна. От една страна, развива творческите способности на младите хора, а от друга, ги учи, че това е процес, който изисква от тях да са търпеливи и взискателни към себе си.

Гергана Пенова ръководи ателието по керамика повече от 22 години. Някои от първите й ученици вече са преподаватели в училища и имат свои собствени школи по керамика. От 15 години Пенова ръководи и курс по керамика за възрастни, които също подготвят своя поредна изложба.