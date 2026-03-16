Мистерията и неръкотворното в изкуството трудно се повтарят, каза за БТА Йордан Камджалов

Мистерията и неръкотворното в изкуството трудно се повтарят, каза за БТА диригентът Йордан Камджалов, чието национално турне „Мистерия и свобода" тази година ще започне на 6 юни с концерт в НДК.

„Мистерията е важна част от изкуството още от незапомнени времена, от Античността, а може би и преди това. Свободата е нещо, което е пряко свързано с творческия дух, с импровизацията, с онзи миг на ултравдъхновение, който се ражда на сцената", каза той.

На 9 юни гостува в Летния театър във Варна, на 11 юни - в Летния театър в Бургас, на 5 юли - в комплекса „Дамасцена" в с. Скобелево, общ. Павел баня, и на 10 август ще бъде в Античния театър в Пловдив. Участие в спектакъла и тази година ще вземе Софи Маринова, заедно с Genesis Orchestra, Музикална лаборатория за Човека и The Eastern Quartet, който гостува от Швейцария.

„Много съм търсил да работя с такива музиканти. Точно колегите, които сме поканили от Genesis Orchestra, Музикална лаборатория за Човека, The Eastern Quartet и самата Софи Маринова, ... те жадуват за тази свобода. Отвъд клишето, отвъд дипломата, отвъд академизма... една свобода, за която жадува творческата душа", отбеляза маестро Камджалов.

По негови думи и тази година програмата е много разнообразна и включва произведения от цяла Европа. „Софи Маринова ще пее, както обикновено, романси и нейни големи международни шедьоври. Ще прозвучи музика от Италия, Австрия, Унгария, Южна Америка и разбира се, музика от България. Ще прозвучат много български мотиви, преплетени със западноевропейска музика - елементи на джаз, блус, барок, класика, модернизъм, импровизация, фолклор ще живеят заедно на сцената", разказа още Йордан Камджалов.

„Връщаме „Мистерия и свобода" на сцената, защото през тези две години, от 2024 г., толкова много хора буквално ни молеха за това. Не го смятах за реалистично в близките години. Аз, честно казвам, имах страх от опита да бъде повторено нещо неповторимо. Две години отне да преодолеем този страх. След като има много хора, които казват, че този концерт ще го помнят цял живот, бяхме длъжни да върнем огромното вдъхновение на този спектакъл", отбеляза диригентът.

Маестро Камджалов каза, че изпитва „огромна благодарност, че мога да работя с тези страхотни творци - един дълг към хората, от друга страна една ултраконцентрация е необходима през цялото време, понеже в една зона на свобода над 50% от спектакъла се движи без партитура". По думите му само хора, които могат да си позволят да направят това, знаят за какъв риск, за какво неудобство и за какъв шанс става въпрос. „Огромна любов към търсенето на новото, което обаче събужда добре забравени стари неща, защото ние се потапяме много надълбоко в един особен архаизъм, в едни прастари звуци, които отекват във вечността. Това е част от звука на „Мистерия и свобода", каза диригентът.

„Преборихме се и тази година да зарадваме хиляди хора отново и във Варна, и в Бургас, и на великия Античен театър в Пловдив. В София започваме на 6 юни и има голяма вероятност да обявим извънреден спектакъл", отбеляза Камджалов. „Във Варна и Бургас няма да може да повторим..., но се опитахме да направим максимума, за да може да докоснем максимално много човешки сърца. Не става въпрос само за София, става въпрос за цяла България. Очакваме да срещнем 10-15 000 човека общо", допълни той.