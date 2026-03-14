Ловешкият зоопарк посреща посетителите с нови видове животни и новородени обитатели

С нови животни посреща посетителите си ловешкият зоопарк, който е най-посещаваният туристически обект в региона. През последните месеци се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му. Родили са се шест муфлончета, няколко виетнамски прасенца, които се разхождат свободно из парка и зайци, излюпили са се малки от различни видове птици, по думите на директора на зоологическата градина д-р Ивайло Станков. Едни от най-атрактивните животни са маймуните от вида зелена морска котка, сред които също има новородено, каза той за БТА.

„Най-атрактивната маймунка, любимка на посетителите, се казва Бочка. Тя е при нас от 10 години и е една от най-спокойните и уравновесени маймуни в сравнение с останалата част от семейството й. Почти всяка година ни радва с по едно бебе. И в момента тя има малко маймунче, което е атракцията на зоопарка. Всеки иска да дойде да го види", каза той.

Д-р Станков се похвали и с нов вид сред обитателите на зоопарка – гривест козирог. Миналата година от зоологическата градина в Стара Загора са взети два мъжки и два женски екземпляра и това лято се очаква да има и малки. „Тези животни се срещат в Северна Африка, пренесени са изкуствено и в Северна Америка. Те обитават скалисти места, тъй като се катерят, затова сме ги настанили в по-хълмисто заграждение, с доста неравности и камениста структура на почвата. Така че се адаптират много добре при нашите условия“, обясни директорът.

В ловешкия зоопарк има над 400 животни от 45 вида. Посетителите вече могат да видят всяко от тях, тъй като затоплящото се време им позволява да излизат от вътрешните помещения в клетките. Най-голям интерес предизвикват хищниците – една лъвица, два тигъра и шест мечки.

„Тигрите са сериозна гордост на зоопарка, изключително войнствени са, проявяват истински характер на тигри. Очакваме от другата седмица да им напълним басейна. Тигрите обожават водата и през първите дни, след като им напълним басейна, почти не излизат от него. Борят се, закачат се, гонят се на територията на цялото заграждение и наистина предизвикват голям интерес“, добави д-р Станков.

От зоопарка предвиждат да осигурят компания и за ламата, която засега си съжителства с емутата. До месец от зоологическата градина в Стара Загора се очаква да пристигнат още две лами.

Д-р Станков добави още, че в зоопарка е започнало пролетното почистване. За него помагат и работници от затвора в Ловеч и от общинска фирма „Еко“, тъй като площта на зоологическата градина е над 100 декара, а персоналът е недостатъчен.

„Щатът ни е малък. Днес са само четирима души, от които две жени и двама мъже. Те отговарят за изхранването на всички животни, за снабдяването на всяко едно заграждение с вода, както и за почистването“, каза още директорът.

През миналата година зоопаркът в Ловеч получи нов лиценз, но има условия, които в рамките на следващите пет години трябва да бъдат изпълнени.

„Работим по препоръките, които зависят от нас - ръководството на зоопарка. Една от тях беше да обогатим средата, в която животните живеят. Например при гривестите козирози и муфлоните дърветата трябва да бъдат предпазени с мрежа или с дървени капаци поради факта, че тези животни търкат рогата си в тях и им вредят. От другата седмица започваме с подготовката на дърветата. В много от загражденията трябва да има разхвърляни стволове на дървета, скали, камъни, за да могат животните да си острят ноктите, да си играят и да направим така, че обстановката да се доближава възможно най-много до естествените им местообитания. Поели сме ангажимент да им осигурим това", разказа още д-р Ивайло Станков.

Той е категоричен, че ще продължат усилията за създаване на среда, близка до естественото местообитание на животните, за да се чувстват добре, а посетителите да им се радват.

По информация от Община Ловеч през миналата година зоопаркът е посетен от 84 191 туристи, като през 2024 г. те са били 71 568.