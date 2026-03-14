С камерен концерт на пианистката Надежда Цанова и виолончелиста Христо Танев започва Пролетният салон на изкуствата във Варна

С камерен концерт на пианистката Надежда Цанова и виолончелиста Христо Танев започва тазгодишният Пролетен салон на изкуствата, който ще продължи до 26 април, съобщават организаторите от Община Варна. Програмата предлага концерти, изложби и една литературна среща. Откриването е от 18:00 ч. в Градската художествена галерия. В програмата са включени произведения от Фредерик Шопен, Астор Пиацола и Цезар Франк.

Литературният акцент е на 16 март от 18:00 ч. в Арт салона на Радио Варна, когато писателката Виолета Радкова ще представи дебютната си книга „И леглото ни е зеленина“.

Концертите продължават на 31 март с изява на Вероника Чилингирян и Бексай Неждетов с ученици от Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна.

На следващия ден в аулата на Икономическия университет ще звучи програма „Нощ на танго и цигански романси“ с квартета Ралица Ботева - пиано, Стилиян Дерменджиев - цигулка, Момчил Караиванов - тенор и Калоян Куманов - акордеон.

На същото място на 7 април рецитал ще изнесе бандонеонистът Стоян Караиванов, а на 14 април - квартет Virtuoso strings с участието на цигуларите Константин Димитров и Божидар Бенев, виолистът Ивайло Ангелов и виолончелистката Нели Ганчева.

На 15 април в Градската художествена галерия ще бъде почетена 270-годишнината от рождението на Моцарт. На сцената ще се изяви Камерен салонен ансамбъл в състав Ралица Митева - флейта, Радостин Златинов - кларинет, и Стефан Бояджиев - пиано.

Част от Пролетния салон на изкуствата във Варна е и десетата национална инициатива „България пее“ между 24 и 26 април в Градската художествена галерия. В нея ще се включат Детски хор „Добри Христов“; Мъжки хор „Христо Манолов“; Хор на варненските учители „Арс Музика“; Хор „Влади Анастасов“; Детски хор „Ангели“; Вокален колегиум „Благовещение“; Хорова школа „Проф. Марин Чонев“: Смесен хор „Морски звуци“; Смесен хор „Черноморски звуци“ и др.