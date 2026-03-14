Струнен квартет "Фрош" и испанският китарист Мигел Трапага Санчес ще изнасат концерт на "Мартенски музикални дни" в Русе

Струнният квартет "Фрош" и испанският китарист Мигел Трапага Санчес ще изнесат концерт тази вечер в Доходното здание в Русе. Събитието е част от 65-ото издание на международния фестивал "Мартенски музикални дни" в Русе, съобщи директорът на форума Ива Чавдарова.

Музикантите ще представят популярни произведения в оригинален диалог между инструменти.

"Те са подготвили интересна селекция, в която границите между стиловете се размива. Програмата е наситена с южен дух и виртуозност, включвайки емблематичния квинтет "Фанданго" от Луиджи Бокерини, шедьоври за соло китара от Исак Албениц и вълнуващия цикъл "Четирите сезона на Буенос Айрес" от Астор Пиацола", каза Чавдарова.

В състава на струнния квартет "Фрош" са цигуларките Негина Стоянова и Петя Димитрова, Мария Вълчанова (виола) и Теодора Атанасова (виолончело).

Съпътстващата програма на фестивала тази вечер включва и откриване на изложбата "Дисонанси" в Художествената галерия в Русе. Творбите в експозицията са част от организиран конкурс за съвременни визуални изкуства.

Фестивалът "Мартенски музикални дни" ще предложи до 29 март тази година среща с известни артисти, оркестри и ансамбли от България и още 10 държави. Част от чуждестранните изпълнители гостуват за първи път в страната ни.

"Мартенски музикални дни" е една от най-старите и реномирани фестивални сцени в България. Това е фестивал с модерна програмна стратегия и висок обществен рейтинг. Основан през 1961 година и организиран от Община Русе, всяка година музикалният форум превръща града в място за срещи на елитни артисти от световната и европейската музикална сцена.

Музикалният форум се организира от Община Русе с подкрепата на Министерството на културата, а БТА е сред основните медийни партньори.