Министър Найден Тодоров: Имаме тежка нужда от форуми като „София филм фест“

Откриване на 30-ия „София филм фест“, снимки – Даниел Димитров/ БТА
София,  
13.03.2026 00:18
 (БТА)

Във времето, в което живеем, всички ние имаме тежка нужда от форуми на високо изкуство. Имаме тежка нужда от форуми като „София филм фест“ (СФФ). Това каза министърът на културата Найден Тодоров на откриването на 30-ото издание на кино фестивала в зала 1 на НДК.

По думите му подобни форуми са всъщност мястото, на което можем да бъдем свободни: „Можем да изразяваме себе си, можем да мислим заедно с другия, да съчувстваме заедно с него и можем да се опитваме да мечтаем за бъдещето“.

„Тридесет години – това е една генерация, това е една епоха. Днес този фестивал е среща на професионализъм, на авторско кино, среща на идеи“, каза министър Тодоров. Подчерта, че „киното създава бъдеще, киното също така е памет за миналото“. Благодаря на Кита (Стефан Китанов – директор на СФФ, бел. ред.) за това, че той създава памет, след което се обърна към публиката. „Искам да благодаря и на вас, че сте тук, защото без вас тази памет няма да я има“.

„И когато говорим за памет, България е страна на сериозно културно наследство. Например, Рогозенското съкровище, което ние възприемаме като едно съкровище, но всъщност то е събирано част по част, така както Кита събира филмите на този фестивал. Искам да изкажа своята благодарност към него, като му подаря реплика на основна част от Рогозенското съкровище, както Вие сте съкровище за българското кино“, каза Найден Тодоров.

„Някак е странно да говорим за кино изкуство в един свят, който се тресе от военни конфликти по цялата земя. За четвърта поредна година и без прекъсване сме солидарни с народа на Украйна, но тази година добавяме и всички народи, които се борят със злото на международния тероризъм“, каза Стефан Китанов в първите минути от церемонията по откриването.

„Надеждите ни са оръжията да замлъкнат и да настъпи нова ера, в която пренареденият от нас нов свят да има място за свободните хора, които, наред със своето човешко ежедневие, да намерят време и възможност, да общуват с изкуството, наречено кино“, каза още Китанов. 

Той припомни някои от основните членове в екипа на СФФ, който вече не са сред нас – като Маргарита Радева, проф. Александър Янакев, Ивайло Крайчовски-Пифа, Деян Тодоров-Дънди, Владимир Трифонов. 

„Някои от големите приятели на фестивала, много от тях и лични, носители на „Наградата на София“, също не са сред нас, като Рангел Вълчанов, Радослав Спасов, Иржи Менцел, Владислав Икономов, Божидар Петков, Тери Джоунс, Бела Тар, Горан Паскалевич, Хю Хъдсън, Иван Иванов, сър Алън Паркър, Клаудия Кардинале, Паоло Тавиани, Онтарио Силиани“, каза Китанов. 

Припомни също и звездните мигове на фестивала, когато на сцената на СФФ се стъпвали Вим Вендерс, Питър Гринауей, Тери Гилиъм, Кшищоф Зануси, Георги Дюлгеров, Фолкер Шльондорф, Маргрете фон Трота, Майкъл Пелин, Биле Аугуст, Агнешка Холанд, Райко Гърлич и други, за да получат „Наградата на София“ или да представят свой нов филм.

Директорът на бюро „Творческа Европа България“, офис Медия – Камен Балкански, каза че този юбилей напомня, че киното не е просто изкуство, а общност, движение и непрекъснато търсене на смисъла. „Щастливи и горди сме, че и тази година фестивалът представя български и европейски филми, подкрепени от „Медия“, произведения, които носят почерка на своите автори, но и увереността, че техните истории могат да достигнат далеч отвъд националните граници. Тези филми са свидетелство за професионализъм, за устойчиво развитие, за способността на киното да бъде едновременно локално, европейско, лично и универсалното“, добави Балкански.

По думите му „Медия“ подкрепя не само проекти, а визии за по-силна индустрия, международни партньорства, за професионално израстване: „СФФ е естественото пространство, в което тези визии оживяват, място за срещи, за диалог, за нови хоризонти“.

Изпълнителният директор на Националния филмов център – Петър Тодоров, благодари на Стефан Китанов и неговия екип за това, че 30 години показват най-доброто от българското и световното кино, и възпитават добрия вкус. „В рамките на фестивала ще бъдат показани трите филма с българско участие, които бяха показани в Берлин през февруари тази година, които са наистина добри, и ако ги гледате, няма да съжалявате“, каза Тодоров.

След него на сцената излезе министърът на културата. „Тази вечер ще започна с благодарности към Министерството на културата, което ми подготвя една прекрасна реч тук за вас. За съжаление, господин Китанов, господин Балкански, господин Тодоров преди мен казаха всичко, което беше в тази реч. Затова за мен остава всъщност най-приятната част.  Само че преди нея ще направя един опит за мисъл“, каза Найден Тодоров. „Живеем в едно странно време, което ни задава тежки въпроси. Въпроси, на които трябва да търсим отговори. Време на кризи, време на неразбирателство, за съжаление, време на войни. Въпреки това, в най-тежките времена, в историята на човечеството, онова, което ни е спасявало, е било изкуството“, каза още той.

Стефан Китанов съобщи, че кметът Васил Терзиев е патрон на СФФ, и е изпратил кошница с цветя. Заместник-кметът Ирина Дакова връчи наградата „София – град на киното“ на нейния 72-и носител – операторът Емил Христов. Преди това тя прочете в негова чест стих на Чарлс Буковски, наречен „Стил“.

„Работата с операторите е следната. Ако сте добър оператор и искате да бъдете голям оператор, трябва да заснемате голям филм. Проблемът е, че големите филми се правят от големи режисьори. Няма голям филм в света, направен от добър оператор“, каза Емил Христов.

/ДД/

