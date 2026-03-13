Българската академия на науките ще учреди академичен организационен комитет по повод 150-годишнината от Априлското въстание

Българската академия на науките (БАН) ще учреди днес, 13 март, Академичен организационен комитет за координация на инициативите по повод 150-годишнината от Априлското въстание, съобщиха от БАН.

Официалната церемония ще се проведе от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на академията. Комитетът ще служи като център за научна и организационна координация на мащабна програма, която да обедини историческата истина с творческото вдъхновение на нацията, се казва в съобщението.

БАН призовава за широко партньорство между държавната власт, местното самоуправление, научната общност и гражданския сектор. Сред конкретните насоки са създаването на единен национален календар на събитията, който да синхронизира честванията в Панагюрище, Копривщица, Карлово, Брацигово, Перущица и други знакови места, както и ангажирането на творческите съюзи и университетите в създаването на дигитални проекти за новите поколения.

От БАН отправят и призив президентската институция да поеме върховния патронаж над честванията, утвърждавайки ги като акт на национално достойнство и европейска памет. Планирано е и включването на българските общности зад граница като посланици на каузата, допълват от академията.

/ИПД