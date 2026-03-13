Велико Търново може да е новата звезда на световния оперен хоризонт, каза примата Красимира Стоянова по повод конкурса на нейно име

Оперната прима със световна слава Красимира Стоянова организира Международния конкурс за млади оперни певци в родния си град Велико Търново.

Родена съм в центъра на града, след това съм живяла в живописния квартал „Варуша“, в близост до стария великотърновски пазар. Там живеехме в стара къща от плет. По-късно и в един от най-крайните квартали на града – „Чолаковци“, каза за БТА Красимира Стоянова.

Дни преди началото на Форума за оперно изкуство „Красимира Стоянова“, който ще се състои във Велико Търново от 15 до 19 март, сопраното Красимира Стоянова, директорът на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ Ганчо Ганчев и предшественикът му Васил Вълчев, представиха програмата му. По-рано екипът представи концепцията на конкурса в националния пресклуб на БТА в София.

Името на примата - патрон на конкурса, е причина за изключителния интерес към надпреварата – участие в нея са заявили 186 изпълнители от над 30 държави на четири континента. След селекция до участие са допуснати 47 млади изпълнители от 19 държави в Европа, Азия, Северна Америка и Африка. Осем от тях са българи, седем са от Германия, петима - от Китай. Ще участват и изпълнители от Южна Корея, Монголия, Казахстан, Армения, Узбекистан.

„Искам Велико Търново да бъде новата звезда на световния оперен хоризонт“, каза пред журналистите Красимира Стоянова. По думите ѝ участниците в конкурса трябва да се чувстват подкрепени и вдъхновени – да видят красивия град, да се срещнат с гостоприемни хора и да работят с качествен оркестър и диригент.

„Имаме всичко необходимо – прекрасен оркестър, отличен диригент и отдаден екип. Нужно е само да доведем започнатото до успешен край“, посочи Стоянова. Тя изрази увереност, че „инициативата може да постави началото на нова традиция в културния живот на града, обявен за историческа и духовна столица на България“.

„Велико Търново е прекрасно място извън столицата, където младите артисти могат не само да се изявят, но и да се докоснат до историята и културното наследство на България“, каза директорът на великотърновския театър Ганчо Ганчев.

Идеята за конкурса възникна като естествено продължение на майсторските класове на Красимира Стоянова и гала концертите на техните лауреати, провеждани в града през последните години, посочи ръководителят на проекта Васил Вълчев.

Организаторите предвиждат конкурсът да има дългосрочно развитие и да се превърне в традиционно международно събитие. Идеята е част от лауреатите да получат възможност да участват в концерт в зала „България“ в рамките на Софийските музикални седмици, както и в бъдещи оперни постановки на Търновския театър.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по Плана за възстановяване и устойчивост. Форумът е част от проявите, посветени на празника на Велико Търново – 22 март.