Вече 65 години "Мартенски музикални дни" в Русе е територия за срещи на различни генерации елитни музиканти, каза Ива Чавдарова

На върха на 65-годишната си история международният фестивал „Мартенски музикални дни“ в Русе се е превърнал в територия за срещи на различни генерации елитни музиканти, ансамбли и оркестри от България и света. Музикалният форум днес е своеобразна витрина на съвременните постижения и тенденции в областта на класическата музика. Това каза в интервю за БТА директорът на фестивала Ива Чавдарова.

Шейсет и петото издание на „Мартенски музикални дни“ ще бъде открито тази вечер и ще продължи до 29 март тази година.

„Мартенски музикални дни“ е най-старата международна фестивална сцена за класическа музика у нас, организирана ежегодно от 1961 г. до днес. „Той заема ключово място на фестивалната карта на България и добавя стойност към образа на Русе като дунавска столица на страната и като възможност за срещи на елитни артисти от световната и европейската музикална сцена“, каза Чавдарова.

Тя припомни, че фестивалът е носител и на престижния международен лейбъл „Европейски фестивал“ по пилотния проект на Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“.

„Не случайно от десетилетия насам фестивалът се провежда и под почетния патронаж и с финансовата подкрепа на Министерството на културата“, заяви Ива Чавдарова.

По думите ѝ изданието на фестивала през тази година ще добави стойност към дългата история с участието на именити артисти от България и още 10 европейски страни, част от които гостуващи за първи път в страната ни.

„В разнообразната и богата артистична листа на събитието са привлечени елитни артисти, оркестри и ансамбли от класическата европейска музикална сцена, сред които струнните квартети Casals, Jerusalem и саксофонният квартет Signum – част от фестивалната серия „Ансамблови игри“, обясни Чавдарова.

Фестивалната публика в Русе ще се срещне и с редица други известни състави и музиканти от Европа и света. Сред тях са Румънският национален оркестър с диригент Кристиян Мандял, певците от английския вокален ансамбъл Voces8 Scholars, както и артисти от класата на Лукас Дебарг, Гиорги Гигашвили, Юлиан Щекел, Мигел Трапага Санчес, Светлин Русев, Лия Петрова, Виви Василева.

„Към гостуващите на фестивала първокласни музиканти ще се присъедини и чешкият валдхорнист Радек Баборак заедно със своя млад български колега Виктор Теодосиев – дебютант на фестивала, като част от програмата на Камерния ансамбъл „Софийски солисти“ и ключов проект от фестивалната серия „Ансамблови игри“. В тази особено привлекателна серия от добре известни на международната сцена талантливи имена попадат и други дебютанти на фестивала – уникалните перкусионисти Алексей Герасимец и Емил Куюмчуян в една свръхатрактивна и ексклузивна концертна програма“, каза още Ива Чавдарова.

Специално място в програмата на 65-ото издание на „Мартенски музикални дни“ заемат и мащабните оркестрови проекти. Сред тях е и поредното издание на Русенския фестивален оркестър с диригент Емил Табаков в откриващия концерт тази вечер.

„Концертът предлага ексклузивна среща със световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова в една особено привлекателна и бляскава концертна програма и с прочутия финал на операта „Капричио“ от Рихард Щраус – истински шедьовър на европейския късен романтизъм“, каза Чавдарова.

По думите ѝ със специална програма е и участието на националния ни оркестър – Софийската филхармония, под диригентството на Найден Тодоров и с участието на перкусионистката Виви Василева, които ще се представят с пиесата на американския филмов композитор и певец Дани Елфман – „Концерт за перкусии и оркестър“.

За първи път от години насам на „Мартенски музикални дни“ ще гостува и Варненският симфоничен оркестър под диригентството на Павел Балев с концертна програма, включваща творби от Клод Дебюси, Бохуслав Мартину и Любомир Пипков.

„Програмата на фестивала ще предложи на публиката и два концерта с любими на меломаните артисти и програми от т.нар. кросоувър жанрове, стоящи на границата между класиката и джаза“, каза Ива Чавдарова.

Това е програмата под наслов Music for a While, или „Колко джаз има в барока“, както и „Зодиак“ – на джаз музикантите Христо Йоцов, Константин Костов и Димитър Карамфилов в колаборация с духовия квинтет „Пилекадоне“, струнния квартет „София“ и мецосопраното Румяна Костова.

Специален проект в рамките на фестивала предвижда и Русенската опера с премиерата на „Евгений Онегин“.

„Изборът на тази прекрасна партитура на Чайковски не е случаен. Спектакълът ще е възстановка на същото заглавие от 1956 година. А постановъчният екип с диригент Григор Паликаров, режисьор Пламен Бейков и впечатляващи сценографи, художници и костюмиери ни обещава силен и завладяващ сценичен продукт“, каза Чавдарова.

Шейсет и петото издание на „Мартенски музикални дни“ ще бъде закрито на 29 март с концерт на Русенската филхармония под диригентството на Димитър Косев и със солист Лия Петрова.

„Програмата е изключително стилна – с музика от Дмитрий Шостакович по повод 120 години от неговото рождение. Представянето на такива знакови негови творби като Концерта за цигулка с изключителната Лия Петрова и една от най-атрактивните пиеси в творчеството на руския майстор – прочутата Сюита за симфоничен оркестър „Болт“, обещават достоен финал на поредното издание на „Мартенски музикални дни“ през 2026 година“, каза Ива Чавдарова.

БТА е сред основните медийни партньори на фестивала.