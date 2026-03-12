Над 350 ученически материала са изпратени за участие в XIV журналистически конкурс "Григор Попов" в Разград

Общо 354 журналистически материала на ученици от цялата страна са изпратени за участие в 14-ото издание на националния ученически журналистически конкурс "Григор Попов". Те са дело на 53 колектива и 227 индивидуални участници и са разпределени в три възрастови групи: II-IV, V-VIII и IX-XII клас, съобщиха организаторите от Община Разград и Центъра за ученическо техническо и научно творчество. Творческата проява се реализира със съдействието на Регионалното управление на образованието в Разград.

Младите журналисти, включили се в конкурса, са представители на 58 образователни институции в 20 областни центъра. Най-много творби са постъпили в жанровете есе, статия, репортаж, коментар, очерк, пътепис и интервю. В раздел „Публицистика“ се включват и ученически вестници както на хартиен носител, така и електронни. В раздел „Радиожурналистика“ са представени индивидуални репортажи и интервюта, както и колективни радиопредавания. Тази година конкурсът се обогати с нов раздел – „Видео творби“, който също привлече много млади творци, посочват организаторите.

Материалите са оценени от комисия в състав: радиожурналиста Валентина Колева, кореспондента на БТА в Разград Садет Кърова, маркетинг специалиста Петромир Пенчев, журналиста Галина Матева, публициста и краевед Димитър Петров, журналиста и психолог Галина Маринова.

Според регламента на конкурса се присъждат индивидуални и колективни награди – от първо до трето място, както и поощрения. Ще бъдат връчени и две Големи награди на Община Разград – за индивидуален участник и за колектив. Специални отличия ще връчат Регионалното управление на образованието, Националният дворец на децата, Регионалният исторически музей и внучката на Григор Попов – Теменуга Иванова.

Церемонията по награждаването ще се състои на 27 март в Общинския културен център (Новия театър) в Разград. Призьорите ще получат грамота или диплома с кристална призма или медал, както и предметни награди и книги, осигурени от спомоществователя „Антибиотик – Разград“ АД.

За участниците, които не успеят да присъстват лично, наградите ще бъдат изпращани по пощата до края на април. Гостите на церемонията ще могат да посетят родния дом на Григор Попов – къща музей „Станка и Никола Икономови“ и Архитектурния резерват „Абритус“.

Протоколът от класирането е публикуван на сайта на Община Разград в секция ЦПЛР ЦУТНТ.