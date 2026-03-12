Подробно търсене

Генка Шикерова ще гостува в Бургас за представянето на документалния филм "Истина или предизвикателство"

Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
Снимка: София филм фест
Бургас,  
12.03.2026 17:10
 (БТА)

Разследващата журналистка Генка Шикерова ще бъде сред гостите на 24-тото издание на „София филм фест на брега“ на 21 март. Тя ще представи най-новия документален филм на режисьора Тонислав Христов „Истина или предизвикателство“, посветен на темата за дезинформацията и обществените разделения, съобщават организаторите от „Арт фест“.

Лентата проследява паралелно историите на Шикерова, посветила професионалния си път на разследващата журналистика, както и на млад активист, който разпространява конспиративни теории. На фона на предизборна България филмът разглежда как дезинформацията влияе върху личните съдби и обществената среда, поставяйки въпроса за границата между истина и лъжа. След прожекцията в Бургас Шикерова ще участва в дискусия с публиката.

Сред българските документални заглавия в програмата на фестивала ще бъде и 50-минутният филм „Zoom Бургас“ – проект на бившето читалище „Хамалогика“, който ще има ретроспективна прожекция на 21 март по повод десет години от премиерата си. Заснет през лятото на 2016 г. от творчески екип в състав Лина Славова, Росен Славов и Слави Георгиев, проектът приканва жителите на Бургас да покажат града такъв, какъвто го виждат. В рамките на месец са събрани над 1000 видеа, изпратени от бургазлии в страната и чужбина. От тях е създаден филм, изграден изцяло от любителски кадри, който събира лични перспективи, фрагменти от ежедневието и визуални разкази за града. След ретроспективната прожекция част от създателите ще разкажат за идеята и реализацията на проекта.

В програмата на фестивала на 23 март е включен и късометражният филм „Тайните под коловоза“, който проследява археологически разкопки под действаща железопътна линия в Пловдив, където съвременната инфраструктура лежи върху пластове от древна история. Филмът е по идея на Стефани Райчева, режисьор е Йоанна Матева, а оператор – Антон Анчев. Лентата разглежда напрежението между прогреса и паметта, между скоростта на настоящето и пластовете на миналото, откривани под релсите, допълват от фестивала.

БТА припомня, че фестивалът „София филм фест на брега“, който ще се проведе между 19 и 27 март в Културния дом НХК, включва близо 40 пълнометражни и късометражни заглавия и за първи път ще е изцяло със свободен вход за всички прожекции.

/ВБ/

Списание ЛИК

