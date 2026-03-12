Културният център на Софийския университет организира дискусия, посветена на съществителните имена, обозначаващи професии, и женския род

Културният център на Софийския университет (СУ) организира дискусия, посветена на съществителните имена, обозначаващи професии, и женския род. Дискусията ще се състои днес от 18:30 ч. в преподавателската читалня на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, съобщават от екипа на Културния център на СУ.

Те посочват, че дискусията, озаглавена „Проблемът с колежката“, ще постави както езикови, така и културни и социални въпроси. В разговора ще вземат участие доц. Ренета Килева, проф. Надежда Сталянова, проф. Йовка Тишева, проф. Андреана Ефтимова, д-р Павлина Върбанова и писателят Чавдар Ценов. Модератор на дискусията ще бъде директорът на Културния център на СУ доц. Дария Карапеткова.

Специално участие ще има и Университетският хор за старинна музика, допълват от Културния център на СУ.

