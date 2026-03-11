Театрални трупи от четири държави събира фестивалът “Вълшебната завеса” в Търговище

Юбилейното XXV издание на Международния фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ ще събере в Търговище трупи от България, Украйна, Република Северна Македония и Румъния. Това съобщиха от ръководството на Драматичния театър в областния град в дните, когато тече подготовката за най-цветната седмица в културния календар на областния град през май.

За четвърт век фестивалът се превърна в среща между поколения зрители. „За нас тези 25 години са най-вече смисъл – да видиш в залата родители, които някога самите те са били тук като деца“, каза директорът на театъра Надя Асенова. По думите ѝ „Вълшебната завеса“ продължава да пази тази връзка и да показва, че за хубавия театър няма граници и езикови различия.

Фестивалът ще се проведе от 4 до 9 май. Началото ще бъде дадено на площада пред Драматичния театър с откриващо представление на детски танцови групи от Търговище и артисти от уличния театър.

В конкурсната програма са включени 12 спектакъла, селектирани от театроведа Богдана Костуркова, а международно жури ще оцени постановките в категориите актьорско майсторство, режисура, сценография и музика. Наред със сценичната програма ще има и образователни работилници, които ще позволят на децата да надникнат зад кулисите и да се срещнат отблизо с театралния процес, добавят от екипа.

Организатор на МФСД „Вълшебната завеса“ е Държавният драматичен театър – Търговище в партньорство с Държавния куклен театър и с подкрепата на Министерството на културата и Община Търговище.