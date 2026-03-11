Изложбата „Вдъхновения и приятелство в единство“ на Мариян Жечев-Мъро и Спас Дочев беше открита в троянската галерия „Серякова къща“

Изложбата „Вдъхновения и приятелство в единство“ на живописеца Мариян Жечев-Мъро и скулптора Спас Дочев беше открита в троянската галерия „Серякова къща“. Вернисажът събра десетки приятели, колеги и почитатели на изкуството на двамата автори.

Експозицията се осъществява по инициатива на Стефка Жечева – съпруга на покойния художник Мариян Жечев. В нея са представени 39 негови картини. Творбите му са провокативни, предимно фигурални композиции, изпълнени в колажна техника върху фазер с хартиени изрезки, метални нишки и автомобилни, блажни или акрилни бои.

„Картините на съпруга ми твърде дълго време стояха затворени в домашна среда. Затова реших, че вече е време да имат свой живот и да бъдат показани пред публика. Така вече трета поредна година организирам изложби, за да припомня неговото творчество“, каза за БТА Стефка Жечева.

По думите ѝ в творчеството на художника се открояват различни периоди и начини на изображение – не толкова като стил на изпълнение, колкото като тематика и израз. В изложбата са подредени и част от любимите му картини.

„Той често казваше, че неговите картини са за художествени галерии, а не толкова за частни домове. Смятам, че чрез тях показваше своя многообразен мисловен свят – свят, който понякога беше трудно достъпен за хората. Зрителите, разглеждайки изложбата, сами ще могат да усетят това. Той четеше много и всичко, с което се срещаше като изкуство, пречупваше през собствения си поглед“, добави Жечева.

Роденият в троянското село Терзийско скулптор Спас Дочев е добре познат както на троянската публика, така и на тази в Ловеч, където дълги години ръководи градската художествена галерия. Има десет самостоятелни изложби в страната и чужбина. В настоящата експозиция той представя 23 пластики – 13 бронзови и 10 керамични.

„Тази изложба, с която гостувам в галерия „Серякова къща“, е по-различна най-вече с броя на произведенията, които представям. Предишната ми изложба, преди две години в град Лавал, Франция, включваше само бронзови пластики. Тук половината от работите са бронзови, а другата половина – керамични, изработени от любимата ми троянска глина“, каза за БТА скулпторът.

Той посочи още, че посвещава изложбата на олимпийските момичета от Троян, както и на самия град. „Троян заслужава да се гордее с олимпийските си постижения. Градът има и много художници – мои колеги, които работят активно. За мен това е естествен жест към родното ми място“, допълни Дочев.

Изложбата може да бъде разгледана в галерия „Серякова къща“ до 7 април.

Мариян Жечев-Мъро (1957–2004) е роден в Силистра и от 1989 г. живее и твори в Ловеч. Самоук художник, той се посвещава на изкуството след тежък здравословен проблем. От 1991 г. е член на Съюза на българските художници. Участва в множество изложби и биеналета в страната и чужбина. Негови творби се съхраняват в Националната галерия, Софийската градска художествена галерия и Министерството на културата. След смъртта му през 2004 г. съпругата му Стефка Жечева представя неговото творчество в изложби в Ловеч, Трявна, Шумен, Балчик, а сега и в Троян.

Спас Дочев завършва Техникума по керамика и стъкло в София и Националната художествена академия, специалност „Декоративно-монументална скулптура“ при проф. Димитър Даскалов. Работи в Регионалния исторически музей в Ловеч (1978–1993), а от 1993 до 2016 г. е директор на Художествената галерия в града. Член е на Съюза на българските художници. Негови творби се съхраняват в Националната художествена галерия, други галерии, частни колекции и във фонд „Изобразително изкуство“ на Музея на занаятите в Троян.

Автор е на монументални произведения в Ловеч, Троян, Орляне, Априлци, Лесидрен и Терзийско. Работи с бронз, керамика, камък и дърво и е активен дарител, предоставил над 30 свои произведения за благотворителни каузи.