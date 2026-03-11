Книгата "Истории от приюта" дава глас на животните и техните послания, казва авторът й Нели Николова

Книгата "Истории от приюта" дава глас на животните и техните послания, каза авторът й Нели Николова при представянето на изданието в Общинския приют за бездомни животни и скитащи кучета в Разград. По думите й идеята за книгата се е родила именно там и затова първата й крачка към читателите трябва да се случи на това място. Според нея приютът не е просто временен дом за бездомни животни, а пространство, където всяка съдба може да намери нов път.

Николова разказа, че вдъхновението за изданието е дошло от личната й среща с едно от кучетата в приюта – Чара. В продължение на пет месеца авторката посещавала мястото всяка седмица, за да прекарва време с животното, а постепенно се привързала и към останалите обитатели на приюта. "Реших, че трябва да разкажа техните истории и това трябва да бъде послание към хората", обясни тя. Авторката заяви, че в книгата, която е и за деца, и за възрастни, са събрани приказки и разкази за реални животни от приюта, както и послания за отношението към тях.

"Всяко животно има мисия и когато успеем да видим това, а не проблем, установяваме, че бездомните животни имат роля. Трудните животни не ни създават проблеми – те ни учат на уроци. Те са наше огледало и огледало на обществото", отбеляза Николова. Сред героите на книгата са и две кучета на име Виктор и Фрея, които вече са намерили свои семейства. Виктор е бил познат на много деца, защото често играел с тях на детската площадка в разградското село Гецово.

Освен художествените истории на животните, изданието съдържа научна информация, както и практическо ръководство – съвети за общуване с животни, обяснения за техния език и поведение, както и информация за ролята на кучетата. В края има и методическо приложение за учители и родители с идеи за работа с деца по темата за грижата към животните. Финалното послание на книгата е: там, където светлината докосне пътя.

Научен консултант на изданието е управителят на Общинския приют за бездомни и скитащи кучета в Разград д-р Чавдар Черников. Той посочи, че срещата на авторката с животните е започнала именно с кучета, които често са отбягвани от хората. "Тя първо се запозна с кучетата, които са изоставени заради прояви на агресия. В тях обаче видя светлина и доброта – нещо, което много хора не могат да видят", каза д-р Черников. По думите му това отношение го е впечатлило и го е накарало да погледне на темата и от друг ъгъл. Според него всяко животно заслужава грижа и шанс за по-добър живот. Д-р Черников изрази също мнение, че книгата има важна мисия, защото по думите му възпитава отношение към животните не само у децата, но и у възрастните.

Зам.-кметът на Община Разград Зорница Евгениева поздрави авторката за издаването на книгата и изрази приятната си изненада от избора представянето да се състои именно в приюта за бездомни животни. Евгениева пожела на книгата успешен път и много читатели, и изрази надежда тя да намери своето място сред обичаните произведения за деца. "Пожелавам това да бъде един следващ "малък принц" в българската литература", добави зам.-кметът.

Авторката отбеляза, че книгата освен на животните е посветена и на хората, които се грижат за тях. Тя изрази благодарност към всички доброволци и служители в приюта, както и към д-р Черников за професионализма и подкрепата му.

Редактор на изданието е журналистът Георги Тодоров, който ни напусна преди да прочете последната част от книгата. "Истории от приюта" е издадена от издателство „Фабер“ – Велико Търново.

Представянето на книгата пред обществеността се очаква да е в началото на април в Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев". Книгата вече може да бъде закупена от книжарница "Светлина" и от обектите на ветеринарната клника "Фарма тийм".