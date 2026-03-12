Честваме паметта на светите Григорий Двоеслов и Симеон Нови Богослов.

Свети Григорий Двоеслов живял през втората половина на шести век. Роден в знатно римско семейство на добри християни, той получил високо образование и станал висш държавен служител. След смъртта на баща си, Григорий превърнал семейното имение в манастир, посветен на свети апостол Андрей, и сам приел монашество.

Занимавал се с книжовна дейност. Най-известната му творба са неговите "Диалози" - сборник с чудеса и изцеления на италианския светец Бенедикт Нурсийски, затова в Православната църква е наречен "Двоеслов" (превод на латинското Dialogus). В 590 г. бил избран за римски епископ - папа. С неговото име се свързва великопостното богослужение, наречено литургия на преждеосвещените дарове. Свети Григорий починал на 12 март 604 г.

Свети Симеон Нови Богослов е роден през 949 г. в Северна Мала Азия. Получил отлично образование в Цариград и там постъпил в Студийския манастир, а после отишъл в манастира "Свети Мамант", където станал монах. Скоро бил ръкоположен за свещеник и го избрали за игумен.

Неговата жива вяра и непрестанна молитва бързо го довели до истинското богопознание. Създал забележителни богословски съчинения, а край него се учили много други монаси. Основна тема на неговите творения е учението за благодатта на Светия Дух, тази "душа в нашата душа", както сам той пише. Оставил е множество слова, а също така и тълкувания на Свещеното Писание. Упокоил се на 12 март 1022 г. Църквата го нарекла Нов богослов (след св. Йоан от първи век и св. Григорий от четвърти век).