Изложбата „Първите жени в Софийския университет” се открива в Университетската библиотека на СУ

Изложбата „Първите жени в Софийския университет” ще бъде днес официално открита от 18:00 ч. в Университетската библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Експозицията ще бъде представена от доц. Биляна Яврукова и от д-р Илонка Колева. Символичният повод е 125-годишнината от приемането на първата жена студентка във Висшето училище (през учебната 1901/1902 година), но експозицията отдава дължимото и на бележити представителки на преподавателския и изследователския елит на Софийския университет, записали имената си в историята на висшето образование у нас.

В изложбата са включени архивни документи, съхранявани в Университетския архив и издания от фонда на Университетската библиотека, представящи първите записани студентки, първите назначени асистентки, първите лекторки, първата жена - чуждестранен лектор, първата жена, защитила докторска дисертация, първите жени хабилитирани преподаватели - доцент и професор, първите жени, заемали ръководни длъжности: заместник-декан, декан и заместник-ректор.

В експозиционните витрини са изложени главни книги, именници, студентска книжка, медицински свидетелства, удостоверения, диплома и други документи от фонда на Университетския архив. Включени са документи и научни публикации на Теодора Райкова-Ковачева, Живка Драгнева, Жана Николова-Гълъбова, Джан-Сун-Фън-Канети, Мерсия Макдермот, д-р Вера Златарева, доц. Елисавета Карамихайлова, проф. Цветана Романска, проф. Рада Балевска, проф. Слава Стефанова, доц. Михайлина Михайлова, проф. Милена Цанева, акад. Райна Георгиева и на други преподавателки, които проправят пътя за утвърждаване и равнопоставяне на жените в рамките на академичната общност.