Невидимите деца ни гледат, написа Георги Господинов по повод премиерата на книга за подрастващи без родителска грижа

Христо Кьосев
Корицата на книгата „Невидимите деца“; Снимка: Сдружение „Прегърни ме“
София,  
07.03.2026 17:30
„Невидимите деца ни гледат“, написа Георги Господинов в своя профил във Фейсбук по повод премиерата на книга за подрастващи без родителска грижа.

Книгата „Невидимите деца“, създадена със съдействието на сдружение „Прегърни ме“, събира истории от известни български писатели и рисунки на деца, лишени от родителска грижа. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

В проекта освен Георги Господинов участват автори като Теодора Димова, Албена Стамбулова, Иван Ланджев, Надежда Радулова, Стефан Иванов и Зорница Христова. Илюстрациите в изданието – 49 на брой, са на деца в неравностойно положение, които живеят в домове за деца, лишени от родителска грижа.

Господинов написа още: „Всеки от нас се срещна с тези деца, говорихме, написахме истории. Децата си нарисуваха чудни портрети едно на друго. Най-храбрите деца, които съм срещал. Казвам го, защото си говорихме за страхове и рисувахме ангелите на страха ми. Така се казва и моята история тук.
Докато се убиваме един друг, да знаем, че има едни невидими деца, които ни гледат. Всичко това благодарение на Милена Нейова и галерия „Прегърни ме“, които просто го правят с любов.“

По думите на Милена Нейова от сдружението, в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България, инициативата е насочена към деца, които живеят извън семействата си. „Това са деца, които живеят без своите родители. Деца, които са настанени в така наречените центрове за настаняване от семеен тип“, обясни тя. В книгата освен разкази са включени и рисунки на самите деца. „Решихме по този начин да присъстват децата – хем със своите физиономии, хем със своето творчество, хем със своя поглед.“

По време на представянето на книгата самите деца са споделили и кои са най-важните думи за тях. „Всяко дете трябваше да каже коя е любимата му дума… Мисля, че беше „обич“, а последната дума беше „щастие“, разказа още Милена Нейова.

„Всеки от нас беше много трогнат от тази покана. Освен това ние не сме само писатели – ние сме приятели на тази идея“, каза писателката Теодора Димова пред Euronews. Според Димова подобни инициативи правят по-видими проблемите на децата, израснали без семейна подкрепа. „Невидимите деца на България са много“, каза тя.

