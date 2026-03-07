Художничката Елица Баръмова – Барамó представя „Почти пейзаж: времето в действие“ в София

Художничката Елица Баръмова – Барамó ще представи изложбата „Почти пейзаж: времето в действие“ на 14 март в столичната галерия [a] cube contemporary на ул. „Любен Каравелов“ №9, съобщава Фейсбук страницата на културното пространство.

Експозицията е част от дългогодишния проект „Седиментен процес“ и включва 14 композиции, изпълнени със смесена техника – акрил и пастел върху хартия, създадени през последната година. В тях пейзажът не е просто гледка, а движение – пространство, в което материята и духът се пресичат, а светлината се разгръща като търсене на истина, посочват от галерията, като изтъкват един от поетичните акценти на изложбата: „Зората ми обеща красив залез, ако Земята продължи да се движи“.

Елица Барамó, която живее и работи в София, е завършила Националната художествена академия със специалност „Илюстрация“ и е член на Съюза на българските художници. Работи в областта на живописта, видеоарта, инсталацията и графичния дизайн, а нейният авторски визуален език „Седиментен процес“ се развива именно в тези произведения, посветени на човека, движението и връзката с природата.