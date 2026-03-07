Художничката Елица Баръмова – Барамó представя „Почти пейзаж: времето в действие“ в София

Подробно търсене

Христо Кьосев
Художничката Елица Баръмова – Барамó ще открие изложбата „Почти пейзаж: времето в действие“ на 10 април в София; Илюстрация: Галерия [a] cube contemporary
София,  
07.03.2026 12:00 | ОБНОВЕНА 07.03.2026 16:58
 (БТА)

Художничката Елица Баръмова – Барамó ще представи изложбата „Почти пейзаж: времето в действие“ на 14 март в столичната галерия [a] cube contemporary на ул. „Любен Каравелов“ №9, съобщава Фейсбук страницата на културното пространство.

Експозицията е част от дългогодишния проект „Седиментен процес“ и включва 14 композиции, изпълнени със смесена техника – акрил и пастел върху хартия, създадени през последната година. В тях пейзажът не е просто гледка, а движение – пространство, в което материята и духът се пресичат, а светлината се разгръща като търсене на истина, посочват от галерията, като изтъкват един от поетичните акценти на изложбата: „Зората ми обеща красив залез, ако Земята продължи да се движи“.

Елица Барамó, която живее и работи в София, е завършила Националната художествена академия със специалност „Илюстрация“ и е член на Съюза на българските художници. Работи в областта на живописта, видеоарта, инсталацията и графичния дизайн, а нейният авторски визуален език „Седиментен процес“ се развива именно в тези произведения, посветени на човека, движението и връзката с природата.

 

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

29.04.2025 19:51

Кураторът Слав Недев за изложбата „Смущения/Изгубен свят": За мен изгубеният свят е желаният от всеки един от нас свят

За мен изгубеният свят е желаният от всеки един от нас свят, каза за БТА кураторът Слав Недев по повод официалното откриване на изложбата „Смущения/Изгубен свят“, тази вечер в в галерията на Съюза на българските художници (СБХ). Изложбата бе
16.03.2023 15:44

Елица Баръмова – Барамо представя „конкретна абстракция" в изложба

Изложба „Най-високата точка – Вертекс“ представя художничката Елица Баръмова – Барамо в галерия „Ракурси“. Композициите в експозицията си авторката определя като „конкретна абстракция“ и „абстрактни образи“. Това преднамерено противоречие е творчески подход за възвръщане на изначалната цялост между полярни понятия, коментира Баръмова, цитирана от организаторите.

Към 17:44 на 07.03.2026 Новините от днес

