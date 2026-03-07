Ден на отворените врати ще се състои днес в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Ден на отворените врати ще се състои днес, 7 март, събота, от 10:00 до 17:00 ч. в централното фоайе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от Студентския съвет при висшето училище.

Инициативата се организира от Студентския съвет при Софийския университет и има за цел да запознае кандидат-студентите с възможностите за обучение и със студентския живот в най-старото висше училище в България.

На събитието студенти от всички 16 факултета на Софийския университет ще бъдат на разположение, за да отговарят на въпросите на кандидат-студентите. Посетителите ще могат да получат информация за специалностите, за учебния процес, за кандидатстудентските изпити, за възможностите за реализация след дипломиране, както за извънаудиторните дейности и студентските инициативи.

Присъстващите ще имат възможност да научат повече за академичната среда, за мобилностите по програмата „Еразъм+“, за студентските организации и общежитията, за стипендиите и за разнообразните възможности за личностно и професионално развитие, които университетът предлага.

Денят на отворените врати предоставя възможност на ученици и родители да се срещнат лично със студенти, да зададат своите въпроси и да получат реална представа за обучението и атмосферата в Софийския университет.

Кандидат-студентите ще имат възможност и да разгледат Ректората, за да се запознаят с „тайните на една от най-емблематичните сгради на София“. Инициативата е традиционна за Алма матер и всяка година привлича стотици кандидат-студенти от цялата страна, които търсят насока при избора на бъдещото си образование и професионален път, отбелязват от Студентския съвет при СУ.

На 9 март 2025 г. се състоя Ден на отворените врати за кандидат-студенти в Софийския университет. Инициативата и тогава беше организирана от Студентския съвет при Софийския университет.