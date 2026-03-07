Творческо ателие по ароматерапия с благотворителна кауза ще се проведе в Русенската библиотека

Творческо ателие по ароматерапия с благотворителна кауза ще се проведе в Регионалната библиотека "Любен Каравелов" в Русе. Това съобщи Татяна Савова от културния институт в крайдунавския град.

В Детския отдел "Библиотечко" след 11:00 часа днес малките читатели ще имат възможност сами да изработят нежен и ароматен крем за ръце за своите майки в навечерието на 8 март. В рамките на ателието те ще се запознаят с основите на ароматерапията, ще усетят различни натурални аромати, ще смесят съставки и създадат собствен крем, а накрая ще опаковат подаръка красиво и лично, съобщиха още от библиотеката.

Събитието, в което ще могат да се включат всички деца с активна читателска карта, ще бъде и с благотворителна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на Приюта за безстопанствени животни в Русе.

"Така заедно ще направим двоен подарък – за мама и за животните, които имат нужда от грижа. Нека съчетаем творчеството, добротата и празничното настроение в едно незабравимо преживяване", заявиха още от Регионалната библиотека в Русе.