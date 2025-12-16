Директорът на Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ - инж. Веска Николова, получи отличие от МОН

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова
Инж. Веска Николова. Снимка: СПГ "Алеко Константинов"
Свищов,  
16.12.2025 14:04
 (БТА)

Директорът на Свищовската професионална гимназия (СПГ) „Алеко Константинов“, инж. Веска Николова, е сред отличените директори от Министерството на образованието и науката (МОН), съобщиха от училището. 

Високото отличие е израз на признанието за последователната, целенасочена и всеотдайна работа на инж. Николова за прилагането на ефективни управленски практики, за създаването на сигурна, подкрепяща и мотивираща училищна среда, както и за утвърждаването на гимназията като място за качествено професионално образование и личностно развитие на младите хора, казаха от гимназията. Те добавиха, че под нейно ръководство СПГ „Алеко Константинов“ се развива устойчиво, внедрява иновативни подходи в обучението, насърчава активното партньорство с родителите и създава условия за професионално израстване и висока мотивация сред педагогическите специалисти.

201 са отличените директори от цялата страна, от които 4 са от област Велико Търново. Наградите се връчват от министъра на образованието по инициатива на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати, подчертаха още от образователната институция.

/ВБ/

