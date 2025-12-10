„Ракла фест“ ще се състои в Перник, като този път ще се акцентира върху „Театър в кръга на социалния диалог“

„Ракла фест“ ще се състои в Перник на 13 декември, като този път ще се акцентира върху „Театър в кръга на социалния диалог“, съобщи за БТА организаторът — актрисата Даниана Коева. Първото издание на феста се порведе през месец септември тази година.

Актрисата добави, че идеята е чрез планирани дискусии след всеки спектакъл да бъде събуден интересът на публиката да коментира помежду си това, което е видяла, преживяла, това, което ѝ се е случило в театралния салон, както някога се е обсъждало по време на антракта.

Представленията ще се играят в театралния салон на Центъра за личностно развитие и подкрепа (ЦЛРП) – Обединен детски комплекс (ОДК) в Перник.

„Идеята ни беше дискусиите да бъдат отворени. Още в началото публиката да може да разговаря и да задава въпроси на актьорите. Оставили сме си една вратичка да има и водещ на дискусията, който да подтикне диалога“, коментира още Коева.

Тя добави, че целта е възраждането на социалния диалог и наличието на антракт. Идеята е да се предизвика диалог между самите членове на семействата, които гледат театрални представления. Даниана Коева коментира, че хора от всички възрасти са добре дошли.

Първото представление е с начален час 11:30, а последното ще приключи в 20:00 ч. Фестивалът ще бъде открит с кукления спектакъл „Голямото жабешко пътешествие“. В него се разказва за уникалния феномен на пътуващи жаби, които в природата изминават близо 8 километра, за да стигнат до блатото и да хвърлят там хайвера си, разказа организаторът на фестивала. В представлението се засягат теми като разговора между младото и по-възрастното поколение и до каква степен се чуваме и разбираме помежду си.

След това програмата ще продължи с арт ателие, в което децата, докато работят с ръцете си, ще разговарят на различни теми. След пауза представленията ще продължат със спектакъла „Душата на клоуна“, в който се разглежда клоунадата и клоунът като артист на сцената. После ще последва „Приказка за пантомимата“, с който се цели да бъде представена пантомимата като изкуство. Цирковият моноспектакъл „Среща“ ще разкаже на публиката за един непохватен жонгльор, който се подготвя да срещне своята любима.

Фестивалът ще завърши с концерт на формация „Джаз джипси дуо и с огнения спектакъл „Другото лице“, уточни организаторът.