Студенти организират в Русе коледен базар в подкрепа на свои колеги в затруднено социално положение

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Коледен базар в подкрепа на студенти в неравностойно положение организира клуб "Палитра" към Русенския университет. Снимка: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Русе,  
09.12.2025 16:28
Студентите от клуб "Палитра" към Русенския университет организират дванайсетото издание на благотворителен коледен базар в подкрепа на свои колеги в затруднено социално положение, съобщи Виктория Иванова от висшето училище в крайдунавския град. 

Базарът ще бъде открит на 15 декември тази година и ще продължи три дни. Към инициативата ще се включат и студенти от специалностите "Начална училищна педагогика с чужд език" и "Предучилищна и начална училищна педагогика", както и задочници и представители на филиала на Русенския университет във Видин. С ръчно изработени коледни сувенири в благородната инициатива ще участват и преподаватели.

БТА припомня, че през миналата година чрез благотворителния базар студенти от клубовете "Палитра" и "Проектни мениджъри" събраха и дариха около 4000 лева в пари и подаръци на свои колеги с увреждания.

