Рампа за хора с физически увреждания ще обслужва петте етажа на библиотеката в Кърджали

Рампа за хора с физически увреждания ще обслужва всички пет етажа на Регионална библиотека (РБ) „Н. Й. Вапцаров“ в Кърджали, което значително ще подобри достъпността за посетители с двигателни затруднения. Това съобщи за БТА директорът на институцията Елисавета Кехайова.

Тя уточни, че изграждането на съоръжението е част от мащабния ремонт на сградата, в която се помещава и Народно читалище „Обединение 1913“. По думите ѝ това е първият основен ремонт на постройката от пускането ѝ в експлоатация през 1971 г. Вече е извършена пълна реконструкция на покрива, а сред предвидените мерки за енергийна ефективност са поставяне на топлоизолация и нова дограма, както и инсталиране на фотоволтаична система за собствено производство на електроенергия, която да намали разходите за отопление. Предстои и изграждане на пожароизвестителна система, каквато досега не е имало. Средствата за ремонта са осигурени чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кехайова подчерта, че е създадена необходимата организация и библиотеката продължава да работи по време на ремонтните дейности.

След приключването им, институцията ще се заеме с друга важна задача – възстановяване на първоначалния вид на фасадата чрез премахване на натрупаните през годините рекламни материали, афиши и обяви по колоните на входа.

„Нашият апел е да се прекрати тази практика. Нееднократно призовавам, включително и чрез социалните мрежи, да не се поставят никакви рекламни материали по колоните. Те загрозяват входа на библиотеката и насърчават нерегламентирана употреба на пространството“, заяви директорката.

По думите ѝ въпросната площ не е сред разрешените за рекламна дейност зони, определени в общинската наредба. За превенция и установяване на нарушения ще бъдат монтирани и видеокамери.

Ремонтът на РБ „Н. Й. Вапцаров“ е поредният значителен проект след основната реконструкция на книгохранилището, въведено в експлоатация преди малко повече от година, както и след редица частични ремонти и подмяна на техника.