В Габрово организират шести по ред благотворителен концерт „Ангелски сърца“

На 12 декември в габровската зала „Възраждане“ ще се проведе шестото издание на благотворителната инициатива „Ангелски сърца“, съобщават организаторите на събитието - Младежки парламент – Габрово с подкрепата на Младежки център – Габрово.

През годините концертът „Ангелски сърца“ е насочвал подкрепата си към хора в неравностойно положение, както и към деца и младежи в нужда. Инициативата се осъществява изцяло благодарение на доброволци, които посвещават труда и времето си напълно безвъзмездно.

Тази година инициативата е посветена на малката Лъчезара Ангелова, която още от раждането си води тежка битка за здравето си. Зари се появява на бял свят с перфорация на тънкото черво, което налага две спешни животоспасяващи операции в „Пирогов“. След тримесечен престой в кувьоз тя е изписана, а семейството ѝ мечтае за спокойни дни и безгрижно детство.

Организаторите съобщават, че на сцената ще се изявят „Габровски гласчета“ с вокални изпълнения, Танцова школа „Лиана“ с атрактивните танци „Ледена пързалка“ и „Другата в мен“, както и Александър Савеков от КСТ „Ритмика“ с танцово изпълнение. Пианистките Адриана Кънева и Ай Хасегава ще впечатлят публиката с произведения на Пенчо Владигеров и Франсис Пуленк. Театрално присъствие ще внесе Георги Ноев с монолог, „Смехоранчета“ ще представят комичен откъс по Чудомир, а Фолклорен танцов ансамбъл „Сивек“ ще оживи сцената с танца „Еркечки“. В концерта ще участват още гвардейците към ПТГ „Д-р Никола Василиади“ с впечатляваща хореография, както и изпълнителите от състав 9/8 към НЧ „Априлов – Палаузов 1861“, които ще представят шопски и сценични танци.

Особено място в програмата заемат младите изпълнители Гала Савчева, Мария Мичева, Далия Ковачева и Анастасия Плачкова. Те участват със свои записи и песни, създадени в рамките на проекта „Звукозаписна програма – Подкрепа за младите музиканти на Габрово“, реализиран по инициатива на Пенчо Цочев – основател на PANGURA Music, и осъществен с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Габрово. Гала Савчева ще изпълни авторската песен „Нелоша дъщеря“, Далия Ковачева – „Моята сцена“, Анастасия Плачкова – „Не съм сама“, а Мария Мичева ще представи своя интерпретация на „Hotel California“.

Припомняме, че предишното издание на концерта „Ангелски сърца“ се проведе на 2 декември 2024 г. и бе посветено на събирането на средства за лечението на Краси от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, пострадал при тежък пътен инцидент.