Арво Пярт и Джовани Батиста Перголези звучат в зала „България” под палката на Георги Еленков

На 14 декември Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор, под диригентството на Георги Еленков, представят концерт, който свързва три епохи и трима музикални гения.

Програмата:

„Колаж на тема BACH“ на Арво Пярт – естонския майстор на духовния минимализъм, който този декември отбелязва 90-годишен юбилей.

„Stabat Mater“ на Джовани Батиста Перголези – една от най-вълнуващите барокови интерпретации на текста за страданията на Богородица, написана малко преди ранната смърт на композитора през 1736 г.

„Песента на поклонника“ на Арво Пярт – съзерцателна звукова молитва, в която времето сякаш спира.

Вечер, в която Бах присъства като невидим вдъхновител, а музиката надхвърля векове и стилове.

Арво Пярт – тишината, която звучи

Арво Пярт е роден на 11 септември 1935 г. в малкото естонско градче Пайде, но музиката му отдавна е надскочила географските и времевите граници. Той е създател на уникалния стил tintinnabuli (от латински "малки звънчета") – музикален език, в който всеки тон е наситен със смисъл, а паузите между нотите носят същата тежест, както и самият звук.

В младостта си Пярт преминава през сериозни търсения – от експерименти с модернистични техники, през творческа пауза, до дълбоко обръщане към духовността и простотата на израза. Резултатът е музика, в която слушателят не просто чува, а съзерцава.

Произведенията му са изпълнявани по целия свят – в катедрали, концертни зали и дори в киното, където неговите мелодии често служат за израз на най-фините човешки чувства. Пярт вярва, че „всяка нота трябва да бъде като капка чиста вода“ – и затова музиката му остава свежа, прозрачна и неподвластна на времето.

Многобройни анкети определят Пярт или като най-изпълнявания жив композитор, или като втори след Джон Уилямс.

Днес, отбелязвайки 90-годишнината на композитора, ние се докосваме до един свят, в който звукът е молитва, а тишината – отговор.



Джовани Батиста Перголези – младият глас на барока

Роден през януари 1710 г. в италианското градче Йези, Джовани Батиста Перголези остава в историята като един от най-ярките и трагично краткотрайни гласове на бароковата епоха. Талантът му се проявява рано – още като ученик в Неаполитанската консерватория впечатлява със способността да съчетава изящна мелодия и дълбока емоция.

Неговият „Stabat Mater“, написано през 1736 г. в последните седмици от живота му, е създадено в манастир в Позитано, докато композиторът се бори с тежка болест. И въпреки физическата му слабост, музиката му носи необикновена сила – нежна, но и проникновена, с дъх на вечност.

Перголези умира от туберкулоза едва на 26 години, но оставя след себе си опери, духовни творби и инструментална музика, които и до днес носят белега на неговата чистота и чувствителност. В краткия си живот той създава произведения, които надживяват вековете – като спомен, който никога не избледнява.

Георги Еленков е възпитаник на музикалното училище в гр. Плевен и на Националната музикална академия в София, където профилира специалностите „хорово дирижиране” и „оперно-симфонично дирижиране”. Участва в майсторски клас по хорово дирижиране на проф. Фред Столцфус (Илинойски университет). През 2015 защитава успешно докторска степен към катедра „Дирижиране и композиция“ на Националната музикална академия, а към момента е доцент по Хорово дирижиране там.

От ноември 2012 Еленков работи като музикален продуцент в Българското национално радио, където отговаря за звукозаписите на оперна, вокална камерна и хорова музика.

През 2013 е поканен като диригент в Смесения хор при ПКСХП „Св. Александър Невски”, а от януари 2024 е главен диригент на състава.

Георги Еленков е гост-диригент на различни музикални състави в България, сред които Пазарджишкия симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър, Смесения хор и Детския хор на Българското национално радио, хора и оркестъра на София Симфоникс, Симфониета Враца, Националния филхармоничен хор, а в последните години реализира поредица от концертни програми с музикантите на Камерна опера Благоевград.

Билети за концерта са налични на каста на зала „България и в Ивентим.

