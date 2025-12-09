Фондът за защита на околната среда на Джеф Безос подкрепя опазването на крайбрежни екосистеми с 24,5 милиона долара

Най-голямата благотворителна организация за климата в света - Фондът за защита на околната среда - е предоставила 24,5 милиона щатски долара за защита на крайбрежните екосистеми. Финансирането е част от план за създаване на първия на планетата трансграничен морски биосферен резерват, заяви ръководителят на отдела за природа във Фонда Кристиан Сампер пред агенция Ройтерс.

Фондът (Bezos Earth Fund) ще предостави четири гранта, с които ще помогне на местните общности и организации да защитят ключови морски зони в страните Коста Рика, Панама, Колумбия и Еквадор. Планът за създаване на трансграничен морски резерват ще бъде финансиран с един милиард долара, с което ще помогне за изпълнението на глобалната цел за защита на 30 процента от сушата и океаните на планетата до 2030 г.

Към днешна дата Фондът за защита на околната среда е разпределил близо 700 милиона долара, а по-широка група организации - повече от три милиарда долара. Инициативата „Protecting Our Planet Challenge“ планира инвестиция от общо пет милиарда долара. Най-голямата от новите субсидии - 13,85 милиона долара - ще отиде при организация, наречена Re:wild, за да помогне на партньорите да създадат и укрепят крайбрежни резервати и защитени зони за размножаване на акули, костенурки и други морски обитатели.

„Това е изключително важна зона за миграция на видове“, каза Сампер, цитиран от Ройтерс. „Единственият начин да защитите това място е да го направите по трансграничен начин.“

За две години четирите латиноамерикански държави - Коста Рика, Панама, Колумбия и Еквадор, увеличиха размера на защитените морски зони до над 600 000 квадратни километра и целта сега е да се създаде единен биосферен резерват, каза Сампер. „Това ще бъде първият такъв резерват в света“, каза още той, добавяйки, че Фондът обсъжда планове за създаване на подобна защитена зона и в Тихия океан, пет пъти по-голяма от континенталната част на Съединените щати.

Фондът се е съгласил да предостави 100 милиона долара, за да помогне на Тихоокеанския регион да изпълни целта за глобално биоразнообразие и ще обяви втори транш от безвъзмездни средства през 2026 г., допълва Ройтерс.