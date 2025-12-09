Висшето училище по телекомуникации и пощи ще открие обновените си студентски общежития и ще обяви началото на проекта „Академичен кампус на ВУТП“

Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) организира днес тържественото откриване на напълно обновените студентски общежития - блок 30 и блок 32, както и официалната церемония „Първа копка“ по започването на проекта „Академичен кампус на ВУТП“, съобщават от ВУТП.

От ВУТП очакват на събитието министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на район "Студентски" Петко Горанов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Програма за образование“ Иван Попов.

Събитието ще се състои от 9:00 ч. на официалния вход на висшето училище на ул. „Акад. Стефан Младенов“ 1.

Ще бъдат представени извършените подобрения в студентските общежития, както и ще бъде направена първата копка по проекта „Академичен кампус на ВУТП“ - ключова инвестиция за модернизация на университетската инфраструктура и за създаването на съвременна среда за обучение, иновации и студентски живот.

Висшето училище по телекомуникации и пощи, минавайки през различни преобразувания, остава вярно на своята мисия да образова и обучава инженери и професионалисти с компетенции в областта на информатиката, комуникациите, високите технологии, компютърните науки, киберсигурността и много други модерни специалности. Повече от половината от основните направления, по които ВУТП предлага обучение в различните степени (бакалавър, магистър и професионален бакалавър), дават достъп до най-търсените професии на трудовия пазар, с перспектива да запазят привлекателността си за десетилетия напред, се казва в информация, публикувана в сайта на ВУТП.