Инопоко Дьовез от Таити спечели титлата на "Мис Франция" за 2025 г.

Двадесет и три годишната Инопоко Дьовез от Таити беше избрана за „Мис Франция“, на церемония състояла се късно снощи в зала "Зенит" в Амиен, съобщават френски медии.

Нейни подгласнички станаха Жюлиет Коле, която е от Нова Каледония и Виктоар Дюпюи, която е от Нормандия.

Първите думи на новата „Мис Франция“, след като получи короната си, бяха: „Изпитвам един коктейл от емоции, все още не мога да осъзная какво се е случило. Но бих искала да благодаря на всички, които ми помогнаха по пътя ми дотук. Това е победа за целия народ и за всички, които ме окуражиха да дойда тук“.

Новата „Мис Франция“ беше избрана за „Мис Таити“ на 28 юни по време на церемония в кметството на Пире, в северозападната част на острова.

Името на победителката - Инопоко - на местен език означава „Велика богиня“. Младата дама е висока 1,82 метра, работи като манекен и като административен секретар.

Тя е родена на остров Юа Пу, който е част от Маркизките острови. Живяла е две години в Нова Каледония и 15 години в континентална Франция. През 2023 г. се завръща в Таити. Младата жена разказва, че през свободното си време обича да спортува на открито.

Церемонията по избор на „Мис Франция“ включваше елементи от пътуване до Азия, до античността, до Холивуд през 30-те години на миналия век и до бъдещето.

Преди конкурса програма за изкуствен интелект на консултантската компания „Авизия“ прогнозира, че „Мис Франция“ ще стане представителката на департамента Нор Па дьо Кале Лора Лашре, а нейни подгласнички ще бъдат представителката на Нова Каледония и тази на Таити.