Общинският съвет по наркотични вещества в Бургас организира поредица от срещи, насочени към родители на тийнейджъри

Серия от лекции в помощ на родителите на юноши ще се осъществят в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ в Бургас. Техен организатор е Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) към Община Бургас, съобщават от библиотеката в морския град.

Обученията по инициативата „Родителство с увереност – подкрепа за тийнейджъри“ ще се провеждат веднъж месечно в периода между 10 декември и 9 юни. Мисията на съвета е да се дадат важни насоки на родителите в изграждането на увереност и разбиране по важни теми, свързани с възпитанието, общуването, зависимостта от наркотични вещества и превенцията на рисково поведение при младите хора.

"Тийнейджърството е труден и предизвикателен период, както за родителите, така и за самите млади хора. Взаимодействието с децата и подходящото отношение към техните вълнения, притеснения и въпроси могат да бъдат подпомогнати по подходящ и конструктивен начин“, коментират организаторите.

Предстоящите сесии влючват темите: мотивация; самостоятелност и подкрепа на тийнейджърите; ограничаване на екранното време; родителска емоционална интелигентност; превенция и овладяване на конфликтите у дома; изграждане на самочувствие; родителският пример за подражание - пример с най-силно въздействие. Събитията са отворени за всички, които проявяват интерес.

БТА припомня, че Община Бургас е една от първите в страната, разработила Общинска образователна програма за работа с превантивен характер и за борба с употребата на наркотични вещества, под наслов „Антинаркотични активности”. Програмата е приета през 1997 г. и е с три целеви групи – учители, родители и ученици.