Българската образователна система се модернизира благодарение на СТЕМ центровете, каза министър Красимир Вълчев в Белица

Българската образователна система се модернизира благодарение на СТЕМ центровете, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Белица, където днес откри първия СТЕМ център в Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в планинския град.

Министърът поздрави ръководството на училището за успешно реализирания проект и посочи, че се радва да види една толкова добре изглеждаща професионална гимназия в неголям български град.

Пред ученици и учители министър Вълчев коментира, че в последните месеци се откриват СТЕМ центрове в малки и големи училища, дори и в отдалечени населени места. Той посочи, че при всяко откриване на такъв център си припомня есента на 2020 г., когато беше и КОВИД пандемията. Тогава имахме тежката задача да решаваме кога да затваряме и кога да отваряме училища, още тогава стартира механизмът за възстановяване и устойчивост и решихме да програмираме в националния план всички училища да имат изградени СТЕМ центрове, посочи образователният министър. Той изрази убеденост, че това ще повиши интереса към ученето, защото всеки ученик, независимо в коя професия ще се развива, има нужда от познания и разбиране в областта на природните науки.

Важно е основните неща да се учат с разбиране, да има практическо учене, което ще направи знанията и уменията по-пълноценни, посочи още министърът. Той поздрави учителите за работата им, както и общинското ръководство и кмета на Белица Радослав Ревански за подкрепата към образователните институции в общината.

Кметът на Белица посочи, че е възпитаник на това училище, затова и се вълнува особено в днешния ден. Той коментира демонстрацията от страна на ученици в новия СТЕМ център, които показаха химична реакция за катализиращ процес, като им пожела центърът да бъде катализатор за техните знания и умения.

Учениците бяха приветствани от директора на гимназията Фанка Къшева. За БТА тя коментира, че стойността на проекта е близо 190 хил. лева. Къшева посочи, че през учебната 2012/2013 г. възпитаниците на гимназията са били 43, а тази година те са 218. Средната възраст на учителите е около 36 години. В момента се извършва ремонт на общежитието към училището, което ще осигури още по-голямо удобство на възпитаниците на гимназията, посочи тя.

На откриването на СТЕМ центъра присъстваха още областният управител Георги Динев, началникът на Районно управление на образованието - Благоевград Ивайло Златанов, народният представител Фатима Йълдъс, председателят на фондация „Българска памет“ Милен Врабевски.