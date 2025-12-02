Захари Карабашлиев разказва за България в периода след Втората световна война в новия си роман

Писателят Захари Карабашлиев ще представи нов роман, посветен на България в периода след Втората световна война, на 2 декември в Младежкия театър „Николай Бинев“ в столицата, съобщават издателите от „Сиела“.

За „Последният ловец на делфини“ ще говорят литературоведът проф. Пламен Дойнов и журналистът Бойко Василев. Актьорите Явор Гърдев и Алек Алексиев ще влязат в ролите на герой и антагонист, като прочетат част от романа.

Издателите посочват, че книгата се появи на пазара на 22 ноември в две издания, с твърди и с меки корици. На страниците ѝ Захари Карабашлиев продължава разговора за забравените глави от родното минало, който започна с „Рана“. Сега писателят обръща поглед към събитията в следвоенния период на България и извайва книга пътуване, призив към паметта и търсенето на истината независимо от цената ѝ.

„Последният ловец на делфини“ преплита настояще, минало и митология - стремително действие се редува с лиричен изказ в един колкото дълбоко личен, толкова и правдив исторически разказ за бащи, синове, делфини и свобода, уточняват от издателите.

/ЕМС/