Подробно търсене

Известни личности ще се присъединят към кралското семейство за ежегодната коледна служба, организирана от принцесата на Уелс

Теодора Славянова
Известни личности ще се присъединят към кралското семейство за ежегодната коледна служба, организирана от принцесата на Уелс
Известни личности ще се присъединят към кралското семейство за ежегодната коледна служба, организирана от принцесата на Уелс
Ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство в Лондон, организирана от принцесата на Уелс, ще бъде в петък, снимка: AP/ James Manning/PA
Лондон,  
29.11.2025 12:33
 (БТА)

Актьорите Кейт Уинслет, Хана Уодингам и Чиуетел Еджиофор ще бъдат сред звездите, които ще се присъединят към британското кралско семейство за ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство в Лондон, организирана от Катрин, принцесата на Уелс, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на двореца Кенсингтън.

Службата „Заедно на Коледа“, която ще се състои идния петък е петото подобно събитие, организирано от Катрин, отдава почит на хора от цялата страна, отделили от времето си, за да помогнат на другите, и ги събира, за да „празнуват любовта във всичките ѝ форми“, се казва в информацията. 

Около 1600 души, които са подкрепяли хората в своите общности, ще се присъединят към кралското семейство, а хорът на абатството ще изпее коледни песни. Ще има изпълнения на Уодингъм и певицата Кейти Мелуа, отбелязва Ройтерс.

Съпругът на Катрин - британският престолонаследник принц Уилям, ще бъде сред тези, които ще се включат с четене на коледни откъси.

Събитието ще бъде излъчено по британската телевизия Ай Ти Ви на Бъдни вечер. През декември в цяла Великобритания ще се проведат 15 коледни служби, подкрепени от благотворителната организация на принца и принцесата на Уелс Royal Foundation, отбелязва Ройтерс.

/АУ/

Списание ЛИК

Свързани новини

30.10.2025 18:01

Принц Уилям спечели делото срещу списание „Пари мач“, което публикува без разрешение снимки от семейната му почивка в Алпите

Принц Уилям и съпругата му Кейт спечелиха дело срещу френското издание „Пари мач“ за публикуване на папарашки снимки на тях и децата им по време на частна почивка, се казва в съобщение, публикувано в списанието в четвъртък и цитирано от агенция
09.10.2025 16:01

Британската принцеса Кейт Мидълтън предупреждава, че дигиталните устройства водят до „епидемия от отчуждение“

Британската принцеса на Уелс Кейт Мидълтън предупреди, че смартфоните и другите дигитални устройства играят ключова роля в „епидемията от разделение“, която заплашва развитието на младите хора, съобщи Ройтерс. „Докато дигиталните устройства ни
16.08.2025 13:57

Семейството на принц Уилям ще се премести в нов дом в Уиндзор

Принцът и принцесата на Уелс - Уилям и Кейт, ще се преместят в нов дом в Уиндзор, предаде ДПА. Кралската двойка с трите си деца - Джордж, Шарлот и Луи, ще се нанесе в жилище с осем спални. Имението е наречено "Форест лодж" (Forest
18.06.2025 17:11

Британската принцеса Кейт, която се възстановява от рак, пропуска конните състезания в Аскот

Кейт, британската принцеса на Уелс, пропуска конните състезания в "Аскот" днес, заради "необходимост от баланс", докато се връща към обществените си задължения след лечението миналата година, предадоха световните осведомителни агенции. Съпругът й,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:39 на 29.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация