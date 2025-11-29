Френската филмотека затваря временно четири зали заради дървеници

Френската филмотека обяви, че затваря за един месец четирите си зали в Париж, за да проведе „цялостно третиране” срещу дървениците, които са забелязани там, предаде АФП, цитира съобщение на институцията.

Това напомня за психозата около дървениците, която се разпространи във Франция през есента на миналата година и предизвика голям шум в международен план.

Затварянето на кинозалите е резултат от „нови сигнали“ и трябва да „гарантира“ на зрителите „напълно безопасна и комфортна среда“, уточняват от управата на Френската филмотека, която е институция с международно значение в областта на киното, отбелязва АФП. Тя разполага с три зали, отворени за публиката, и четвърта, използвана за образователни дейности.

Всички седалки ще бъдат демонтирани и обработени индивидуално по няколко пъти, преди да бъдат подложени на проверки с кучета, уточняват от институцията. Мокетите също ще бъда специално обработени.

Останалите пространства ще останат отворени, по-специално изложбата, посветена на Орсън Уелс, допълва АФП.

В началото на ноември няколко зрители разказаха пред медиите, че са били ухапани от дървеници по време на „майсторски клас“ с актрисата Сигорни Уивър. „Видяхме как тичат по седалките и дрехите“, каза един от тях пред в. „Паризиен“.

От 2021 г. Френската филмотека прилага строг протокол за превенция срещу дървениците, който се изпълнява от служителите й и специализирани, сертифицирани доставчици, се посочва на уебсайта на институцията.

По принцип те често се крият в пукнатините на таблите на леглата, шевовете на матраците и калъфите на възглавниците, като предизвикват силен сърбеж, отбелязва АФП.