Новата книга на поета Борис Христов „Пилигрим от края на света" ще има премиера на 4 декември. Изданието ще бъде представено от 18.30 ч. в столичната книжарница Umberto & Co, съобщават организаторите.

По техни думи, изданието е книга разговор на проф. Иван Станков с поета за преживяното дотук – за болката да се родиш изправен, за любовта – Светия Граал, за паметта на словото и за забравата, за съзидателната сила на смъртта, разказано в метафори и холограми, в картини, документи и поеми от заглавия. Книгата включва различни жанрове, сред които: поезия, есеистика, разговори, спомени и документални свидетелства за сблъсъка на поета с Държавна сигурност.

„Пилигрим от края на света“ ще бъде представена от съавтора на изданието проф. Иван Станков, от проф. Божидар Кунчев и от философа и журналист Тони Николов, редактор на книгата, допълват организаторите.

